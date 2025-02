5 colpi di mercato sfumati all’ultimo minuto: quando il sogno diventa beffa – SerieAnews

5 colpi di mercato che sono sfumati nella sessione invernale

Il calciomercato invernale 2025 si è chiuso il 3 febbraio, e con esso sono arrivate anche le consuete sorprese, colpi di scena e, inevitabilmente, qualche operazione saltata all’ultimo. Sebbene questa finestra di mercato sia spesso considerata meno glamour rispetto a quella estiva, negli ultimi anni abbiamo assistito a trattative che hanno avuto il potenziale di cambiare gli equilibri della stagione. Ma, come sempre accade, per ogni acquisto completato, ce n’è uno che sfuma. Ecco una selezione di 5 colpi che sembravano fatti, ma che alla fine non hanno visto la luce.

Danilo al Napoli: il colpo sfumato per la famiglia

La Juventus sembrava pronta a rivoluzionarsi con l’arrivo di Thiago Motta in panchina, e tra le vittime più illustri di questa ristrutturazione c’era proprio Danilo. Il difensore brasiliano, che aveva perso il posto da titolare e la fascia di capitano, sembrava destinato a lasciare Torino per una nuova avventura al Napoli, sempre alla ricerca di un rinforzo per il reparto difensivo.

La trattativa sembrava essere a un passo dalla conclusione, con il giocatore che aveva anche aperto all’idea di trasferirsi in una rivale storica. Tuttavia, proprio all’ultimo momento, Danilo ha scelto di non tradire la maglia bianconera e di fare ritorno in Brasile, al Flamengo, per stare vicino alla sua famiglia. Una decisione che ha sorpreso molti, ma che sicuramente ha risparmiato alla Juve un colpo di mercato “interna” che avrebbe fatto discutere.

Kevin Danso: tra la Juventus, il Wolverhampton e il Tottenham

Un’altra telenovela che ha tenuto banco durante tutto il mese di gennaio riguarda Kevin Danso, il difensore austriaco in forza al Lens. Dopo il suo famoso incontro con la Roma lo scorso estate, dove le visite mediche non furono superate per un’anomalia cardiaca, il difensore sembrava destinato a cambiare aria.

La Juventus aveva trovato un accordo con il calciatore, ma il Lens non sembrava voler abbassare le richieste economiche. Nel frattempo, il Wolverhampton aveva accontentato tutte le parti, mettendo sul piatto circa 23 milioni di euro. Quando la trattativa sembrava ormai fatta, però, è spuntato il Tottenham, che ha convinto Danso a rivedere i suoi piani e a scegliere gli Spurs. Una decisione che ha spiazzato non solo il Wolverhampton, ma anche la stessa Juventus.

Francesco Camarda: il “condor” beffato

Francesco Camarda, talento promettente del Milan, è stato uno dei nomi più discussi nelle ultime settimane di mercato. Il giovane attaccante sembrava pronto a trasferirsi in prestito al Monza, dove avrebbe avuto più opportunità di giocare in una squadra che lotta per la salvezza.

L’accordo era praticamente fatto, ma a sorpresa, il Milan ha deciso di trattenere il giocatore, con Zlatan Ibrahimovic che ha avuto un ruolo determinante nel fare cambiare idea alla dirigenza rossonera. Camarda è quindi rimasto tra le fila del Milan, ma chissà se avrà trovato il tempo per esplodere come avrebbe potuto fare a Monza.

Cesare Casadei: Serie A ma niente Lazio

Lotta tra Lazio e Torino per il giovane talento Cesare Casadei, ex Inter e ora al Chelsea. Il centrocampista, che stava cercando più spazio, sembrava destinato a una delle due squadre italiane.

La Lazio lo aveva praticamente preso, ma Casadei ha sorpreso tutti scegliendo il Torino, dove avrebbe trovato spazio anche grazie alla partenza di Ivan Ilic. Una mossa che ha lasciato di stucco la Lazio, che si è vista costretta a virare su altri obiettivi. Sarà questo un rimpianto per la squadra di Baroni? Il tempo lo dirà.

Allan Saint-Maximin: l’intoppo burocratico ferma il Napoli

Il Napoli, che stava cercando un sostituto per l’addio di Kvicha Kvaratskhelia, aveva messo gli occhi su Allan Saint-Maximin, ala francese attualmente in forza all’Al-Ahli. Sembrava un’operazione fatta, con il club partenopeo che avrebbe avuto un colpo importante per rinforzare l’attacco.

Ma anche in questo caso, qualcosa è andato storto: problemi burocratici e tempistiche legate alle visite mediche hanno fatto saltare l’affare proprio all’ultimo. In alternativa, il Napoli ha chiuso per Noah Okafor, ma la trattativa con Saint-Maximin ha lasciato un grande punto interrogativo sul futuro del mercato azzurro.

Cosa ci riserverà il futuro?

Ogni sessione di mercato ci regala sorprese, e il mercato invernale non fa eccezione. In queste trattative saltate, si nascondono opportunità perse, ma anche scelte che potrebbero rivelarsi decisamente più vantaggiose per le squadre coinvolte. Resta il mistero: chi avrebbe avuto l’impatto maggiore tra questi giocatori? E quante altre trattative sfumeranno all’ultimo minuto nei prossimi mesi?