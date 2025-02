Milan, dopo gli acquisti l’allenatore: due italiani stuzzicano Ibra

Il casting del Milan per quello che sarà l’allenatore del prossimo anno: nel mirino di Ibrahimovic ci sono due allenatori italiani sulla cresta dell’onda

Il Milan ha fatto la voce grossa sul mercato, portando a casa una serie di rinforzi che hanno reso la rosa più competitiva e, soprattutto, più adatta alle idee di Sergio Conceição. Il tecnico portoghese ha ora tutte le carte in regola per puntare alla qualificazione in Champions League, obiettivo ancora alla portata, e per affrontare il cammino europeo con rinnovate ambizioni.

Ma c’è un dettaglio che non passa inosservato: il futuro dell’ex allenatore del Porto è tutt’altro che blindato. Anzi, a fine stagione il Milan potrebbe cambiare guida tecnica, dando il via a un nuovo ciclo, anche in virtù delle enormi polemiche che ci sono state finora intorno all’allenatore portoghese.

E qui entra in gioco Zlatan Ibrahimovic, sempre più centrale nelle scelte strategiche del club anche dopo il mercato di altissimo livello che ha portato a casa a gennaio. Tra le ipotesi in ballo per la panchina rossonera, spiccano due nomi che stanno facendo parlare di sé nel panorama italiano: Roberto De Zerbi e Vincenzo Italiano.

Se il primo è un vecchio pallino della dirigenza e già apprezzato per il suo stile offensivo e moderno, il secondo sta rapidamente scalando le gerarchie dei candidati grazie a una stagione sorprendente con il Bologna.

Italiano al Milan: un’idea per la prossima stagione

A suon di prestazioni convincenti, Vincenzo Italiano si sta guadagnando una reputazione solida. Il Bologna vola in campionato, mostrando un calcio propositivo e coraggioso, e si sta facendo rispettare anche nelle coppe, come dimostra il suo percorso in Coppa Italia.

La capacità di valorizzare i giocatori a disposizione e di proporre un calcio organizzato ed efficace sono aspetti che potrebbero convincere il Milan a puntare su di lui per il futuro.

Certo, c’è da capire la posizione del Bologna: il club emiliano difficilmente si priverà del suo allenatore senza una chiara contropartita. Ma se si aprisse uno spiraglio, Italiano potrebbe rappresentare la scelta ideale per i rossoneri. Non solo per la sua filosofia di gioco offensiva e la sua mentalità aggressiva, ma anche per la capacità di lavorare con un gruppo giovane e ambizioso, proprio come quello che il Milan sta costruendo.

Dall’altro lato, c’è sempre Roberto De Zerbi, il cui nome continua a orbitare attorno all’ambiente rossonero. Il tecnico del Marsiglia ha già dimostrato di poter far rendere al massimo squadre con ambizioni europee e il suo stile di gioco si sposa perfettamente con il DNA del Milan. Tuttavia, strapparlo al club francese non sarà facile, sia per il costo del suo ingaggio che per la concorrenza di altri club prestigiosi.

Con una squadra rinforzata e nuove ambizioni, il Milan si prepara a un’estate che potrebbe rivoluzionare anche la guida tecnica. Ibrahimovic e la dirigenza rossonera dovranno scegliere con attenzione, puntando su un allenatore in grado di dare continuità al progetto e, soprattutto, di riportare il club ai vertici del calcio italiano.