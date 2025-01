Milan, vittoria e caos: il prossimo allenatore fa sognare i tifosi

Il Milan vince al fotofinish contro il Parma ma regna il caos: si pensa già alla prossima stagione con un allenatore che piacerebbe molto ai tifosi

Avete mai visto un film in cui tutto sembra andare storto fino agli ultimi dieci minuti? Bene, il Milan di oggi è esattamente questo: una sceneggiatura drammatica con un colpo di scena finale che strappa l’applauso.

Ma attenzione, non sempre si può sperare in un miracolo. La vittoria in extremis contro il Parma, grazie a due gol arrivati nei minuti di recupero, ha evitato un’altra giornata da incubo. Però, diciamocelo: non basta. E quello che è successo dopo la partita lo dimostra.

La scena clou non si è consumata sul campo, ma nel post-partita. Un Sergio Conceição infuriato è andato faccia a faccia con Davide Calabria. Non uno scambio di opinioni pacato, ma un confronto a telecamere spianate che poteva finire davvero male.

Conceiçao e Calabria che vogliono menarsi a fine partita.

Veramente il Milan 2024-25 lascia senza parole#MilanParma https://t.co/4Li5uDrMIw — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) January 26, 2025



Solo l’intervento degli altri giocatori ha evitato che la situazione degenerasse in qualcosa di ancora più grave. Questo episodio è il termometro perfetto del clima che si respira a Milanello: tensione, frustrazione e nervosismo sembrano aver preso il sopravvento e non sono bastati neppure i recenti colpi di mercato per calmare un po’ le acque.

Dopo l’effetto iniziale della “cura Conceição” – una Supercoppa vinta che aveva illuso tutti – il Milan è tornato a essere quello dei giorni più bui, con uno spogliatoio spaccato e un allenatore che non riesce a raddrizzare la rotta. Insomma, un déjà vu che ricorda i momenti più difficili dei tempi di Fonseca. E adesso? Se le cose continuano così, anche Conceição potrebbe non arrivare alla fine della stagione.

Roberto De Zerbi al Milan: il sogno è possibile?

Ma è qui che entra in gioco il vero filo conduttore di questa storia: il futuro. Già, perché i tifosi hanno cominciato a guardare oltre. E il nome che fa battere i cuori rossoneri è uno solo: Roberto De Zerbi. Cuore milanista, visione moderna del calcio e un curriculum che sta continuando a brillare anche al Marsiglia, dove sta vivendo una stagione sicuramente sopra le righe.

Chi conosce bene De Zerbi lo descrive come “contento ma non contentissimo” in Francia. La sensazione è che, se il Milan bussasse alla sua porta, la tentazione sarebbe difficile da ignorare. E, diciamolo, la squadra sembra fatta apposta per lui. Con qualche aggiustamento mirato sul mercato, il tecnico bresciano potrebbe aprire un nuovo ciclo vincente.

Certo, l’arrivo di De Zerbi – o di un profilo simile – comporterebbe una rivoluzione vera e propria. Alcuni senatori, come Theo Hernandez e Rafael Leão, sembrano ormai aver chiuso il loro ciclo in rossonero. Le prestazioni opache e gli episodi degli ultimi mesi hanno fatto crollare il loro status di intoccabili.

Una cessione di entrambi potrebbe servire non solo a finanziare la campagna acquisti, ma anche a portare aria fresca in uno spogliatoio che ha bisogno di ritrovare equilibrio e che già in questi giorni vivrà una mini-rivoluzione con diversi esuberi in partenza.

E allora, chi potrebbe essere il nuovo volto del Milan? Con De Zerbi in panchina, potremmo aspettarci giocatori giovani, tecnici e affamati, pronti a sposare una filosofia di gioco che punta sul controllo del pallone e sull’aggressività in fase di recupero. Un Milan dinamico, moderno e finalmente in grado di dettare legge anche nelle serate europee.

Il Milan si trova davanti a un bivio. Continuare a galleggiare in un clima di caos e incertezze, o prendere decisioni coraggiose per rilanciare un progetto che sembri all’altezza della storia del club? I tifosi, intanto, sognano. E il sogno ha un nome e un cognome: Roberto De Zerbi.