Joao Felix incanta il Milan: il retroscena pazzesco che riguarda l’Inter – SerieAnews

Joao Felix già protagonista con la maglia del Milan: ma c’è un retroscena clamoroso che riguarda l’Inter

È arrivato a Milano con una grande promessa, e il suo debutto con la maglia rossonera non ha tradito le aspettative. Joao Felix, il talento portoghese acquistato dal Milan in prestito dal Chelsea durante la sessione invernale di calciomercato del 2025, ha già fatto parlare di sé.

Nella sua prima gara ufficiale con la nuova squadra, nella semifinale di Coppa Italia contro la Roma, Felix ha incantato il pubblico con un gol da vero fuoriclasse. Un pallonetto dolce che ha messo alle spalle del portiere giallorosso, regalando ai suoi nuovi tifosi una serata da ricordare.

La sua capacità di muoversi senza palla e di trovare la rete in momenti cruciali è ciò che ha colpito maggiormente: Felix sembra finalmente pronto a decollare dopo un periodo non facile al Chelsea. La Roma, che si era presentata alla gara con grandi ambizioni, è stata piegata dal gioco spumeggiante del Milan e dal contributo decisivo del portoghese, che ha dimostrato subito di essere uno dei protagonisti di questa nuova era rossonera.

Il suo ingresso al Milan rappresenta una scommessa che finora sembra pagare, soprattutto in una stagione dove il club è chiamato a fare il salto di qualità.

Ma dietro l’arrivo di Joao Felix a Milano c’è un retroscena che ha dell’incredibile. Infatti il Milan non è stato l’unico club ad aver cercato il talento portoghese in questo mercato invernale. L’Inter, grande rivale dei rossoneri, è stata molto vicina a portarlo a Milano ma ha perso l’opportunità in extremis.

Il retroscena: l’Inter ha tentato l’affondo su Joao Felix

Mentre il mercato invernale si avvicinava alla chiusura, l’Inter sembrava pronta a piazzare un grande colpo, cercando di rinforzare l’attacco con un profilo di livello come quello di Felix. La dirigenza nerazzurra, infatti, aveva intensificato i contatti con Jorge Mendes, l’agente del giocatore, e aveva messo in piedi una trattativa per cercare di far arrivare il portoghese in prestito.

La volontà di Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, era chiara: Felix sarebbe stato il rinforzo ideale per l’attacco, con l’intento di dare a Simone Inzaghi una nuova opzione offensiva. Tuttavia, nonostante le buone intenzioni, il trasferimento non si è concretizzato. Il motivo? La situazione in casa Inter non ha permesso di sbloccare l’affare.

Le cessioni di Arnautovic e Correa, infatti, non sono andate come previsto, e i due giocatori non hanno voluto lasciare Milano, nonostante le trattative in corso. Questo ha impedito all’Inter di liberare lo spazio salariale necessario per completare l’acquisto di Joao Felix, lasciando così il campo libero al Milan, che ha chiuso l’operazione con grande rapidità.

Quella che sembrava una semplice trattativa si è trasformata in una sorta di “gara” tra le due squadre milanesi, e alla fine, i rossoneri sono stati più abili e veloci nel battere la concorrenza, riuscendo a portare Joao Felix a San Siro. Un colpo che potrebbe rivelarsi decisivo nella lotta per le posizioni di vertice della Serie A, visto il talento e la qualità che il giocatore è in grado di esprimere.

Un futuro rossonero per Felix: sarà il suo grande riscatto?

Joao Felix è arrivato al Milan con l’ambizione di riscattarsi dopo una stagione al Chelsea che non gli ha permesso di esprimere tutto il suo potenziale. Il gol contro la Roma è solo l’inizio di ciò che potrebbe diventare una grande avventura, e i tifosi rossoneri sono già in fermento.

Con la maglia del Milan, Felix ha l’opportunità di riprendersi la scena e diventare uno degli uomini chiave di un progetto ambizioso. E per l’Inter? Il rimpianto potrebbe essere grande, considerando quanto fosse vicina all’affare, ma forse il club nerazzurro dovrà guardare avanti e concentrarsi su altre soluzioni.

In fondo, il mercato offre sempre nuove opportunità, e chissà che l’Inter non riesca a trovare il suo colpo vincente in futuro. Ma per ora, Joao Felix è un uomo di Milan, e questo potrebbe cambiare molte cose, non solo per la squadra rossonera, ma anche per la corsa al titolo in Serie A.