Nuove offerte DAZN, sconti pazzeschi: come risparmiare fino al 50%

DAZN rivoluziona gli abbonamenti: ora puoi risparmiare fino al 50%! Ecco come aderire all’offerta e quali sono i profili coinvolti

Ti sei mai chiesto se vale davvero la pena fare l’abbonamento a DAZN per seguire la tua squadra del cuore? Se la risposta è “sì, ma costa troppo”, allora preparati a cambiare idea, se sei disposto a fare un piccolo “investimento”.

La piattaforma ha appena lanciato una nuova offerta che taglia drasticamente i prezzi per chi sceglie di abbonarsi per un anno intero in un’unica soluzione. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire, soprattutto per chi vive di Serie A, Champions League, NBA, NFL e tanto altro.

Quale abbonamento DAZN fa per te?

Se non vuoi perderti nemmeno un’azione del campionato italiano e delle competizioni internazionali, DAZN Standard è la scelta giusta: offre tutta la Serie A, la Serie B, LaLiga e tanti altri sport.

Se invece guardi solo qualche partita e non hai bisogno di tutte le esclusive, allora il nuovo DAZN Goal Pass è perfetto: permette di seguire le tre partite di Serie A trasmesse anche da Sky, oltre a tutto il campionato di Serie B e altre competizioni.

Per chi ama il basket, il volley, l’NFL o gli sport da combattimento, l’opzione più economica, DAZN Start, consente di vedere tutto questo a un prezzo davvero ridotto.

Infine, per chi vuole il massimo della flessibilità e la possibilità di vedere DAZN su due dispositivi diversi anche fuori casa, c’è DAZN Plus, il top di gamma.

Nuove tariffe DAZN: ecco quanto risparmi

Se fino a ieri eri indeciso, oggi il dubbio svanisce: la concessionaria dei diritti calcio fino al 2029 ha ridotto i prezzi degli abbonamenti annuali per chi sceglie di pagare tutto in anticipo. Come fare? Basta andare sul tuo account e impostare il cambio di tariffa e le nuove offerte dovrebbero uscire in automatico.

Vediamo nel dettaglio le varie opzioni disponibili per i vari profili DAZN:

DAZN Start – 69€ all’anno (5,75€ al mese invece di 11,99€)

– (5,75€ al mese invece di 11,99€) DAZN Goal Pass – 89€ all’anno (7,49€ al mese invece di 13,99€)

– (7,49€ al mese invece di 13,99€) DAZN Standard – 259€ all’anno (21,58€ al mese invece di 34,99€)

– (21,58€ al mese invece di 34,99€) DAZN Plus – 399€ all’anno (33,25€ al mese invece di 59,99€)

Un bel risparmio, no? Ma cosa cambia tra le varie opzioni?

Facciamo due conti: chi sceglie di pagare mensilmente DAZN Standard sborsa ogni anno 419,88€ (34,99€ al mese). Con questa nuova offerta, invece, la spesa si abbassa a 259€, con un risparmio di oltre 160€. Per DAZN Plus, il risparmio arriva addirittura a 240€. Numeri alla mano, non ci sono dubbi: conviene.

Ma perché DAZN ha lanciato questa promozione? Non è un mistero che negli ultimi anni gli utenti abbiano spesso criticato i prezzi di DAZN. Questa iniziativa sembra proprio un tentativo di fidelizzare gli abbonati, un po’ come il “regalo” di Natale che DAZN ha fatto ad alcuni abbonati, e di attrarre nuovi clienti con tariffe più competitive. E, diciamocelo, un risparmio del genere non si vede spesso sulle piattaforme di streaming sportivo.

Ma c’è anche un altro motivo: DAZN vuole monetizzare nei mesi di giugno e luglio, quando gli abbonamenti calano drasticamente. Durante quel periodo, con la fine dei principali campionati, molti utenti disdicono il servizio. Con questa strategia, invece, chi si abbona annualmente rimane vincolato anche nei mesi più “deboli”, permettendo alla piattaforma di garantire entrate stabili e di distribuire gli introiti lungo tutto l’anno.