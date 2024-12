DAZN, che regalo di Natale: come ottenere un mese di Serie A completamente gratis

Un mese completamente gratis di DAZN? Adesso è possibile se approfitti di questa offerta davvero imperdibile

Il Natale si avvicina e con esso arrivano anche le sorprese. Quest’anno tocca a DAZN, la piattaforma leader nello streaming sportivo, con una promozione imperdibile: un mese gratuito di abbonamento DAZN Standard.

Un’occasione perfetta per chi vuole vivere le emozioni dello sport durante le festività, senza spendere un centesimo. L’iniziativa è riservata ai giovani tra i 18 e i 35 anni e sarà attiva fino al 24 dicembre 2024.

DAZN ha infatti aderito al Calendario dell’Avvento di Carta Giovani Nazionale e ha deciso di regalare agli iscritti fino a 35 anni un mese gratuito del piano Standard, il cui valore è di 44,99 euro. Questo abbonamento permette di seguire in streaming live e on-demand alcuni dei più grandi eventi sportivi italiani e internazionali. Il calcio è ovviamente al centro dell’offerta, con competizioni come:

Serie A TIM ed Serie BKT

Serie A Femminile eBay

LALIGA EA SPORTS

UEFA Women’s Champions League

Ma non finisce qui: per gli appassionati di altre discipline, DAZN trasmette anche basket, volley, UFC, NFL, boxe e molti altri sport. Un mese perfetto per scoprire o riscoprire il grande spettacolo che DAZN offre.

Come accedere alla promozione un mese gratis di DAZN

Partecipare è semplicissimo. La Carta Giovani Nazionale è disponibile per tutti i giovani dai 18 ai 35 anni ed è attivabile direttamente dall’app IO. Dopo aver scaricato l’app e completato l’attivazione, basta seguire questi semplici passaggi:

Cercare l’offerta DAZN, contrassegnata dall’icona dell’albero di Natale. Richiedere il codice promozionale nella sezione dedicata all’interno della Carta Giovani. Usare il codice su dazn.com/redeem entro il 28 febbraio 2025.

L’offerta è riservata a nuovi utenti DAZN e a coloro che in passato hanno avuto un abbonamento, ma al momento non lo hanno attivo.

Durante le feste natalizie, l’atmosfera si riempie di magia, ma per gli appassionati di sport la vera emozione arriva dal campo. Con DAZN, non perderai nemmeno un istante del grande calcio, del basket internazionale o dei tornei di volley più seguiti. E la cosa migliore? Potrai farlo ovunque tu sia, dal divano di casa al cellulare mentre sei in viaggio.

L’iniziativa è anche un modo per avvicinare i giovani allo sport di qualità, abbattendo ogni barriera economica. Questo mese gratuito è un invito a scoprire (o riscoprire) quanto possa essere coinvolgente seguire una partita o tifare per la propria squadra del cuore, live e in alta definizione.

DAZN, con questa collaborazione, dimostra ancora una volta di essere attenta alle nuove generazioni, offrendo un servizio di qualità senza compromessi. Allo stesso tempo, Carta Giovani Nazionale si conferma uno strumento utile per ottenere vantaggi esclusivi e vivere esperienze uniche.