Serie A, gli anticipi della 24ma giornata: show Retegui, clamoroso Milan – SerieAnews

Serie A, gli anticipi del sabato della 24ma giornata: Retegui show con un poker, clamoroso ad Empoli

La 24ma giornata di Serie A si è chiusa al venerdì, con l’anticipo del Sinigaglia tra i padroni di casa del Como e la Juventus. Decisivo Kolo Muani con una doppietta che ha steso i lariani. Una gara non senza polemiche, con un Fabregas furente contro l’arbitro e la Var rei di non aver concesso un rigore al Como per tocco di mano in area di Gatti. Vediamo, però, si sono sviluppate le gare del sabato.

Verona-Atalanta 0-5: poker di Retegui

Il primo anticipo del sabato è un vero e proprio show: l’Atalanta reduce dall’eliminazione in Coppa Italia contro il Bologna si è abbattuta come un ciclone sul malcapitato Verona. E così ben cinque le reti al 90′, di cui solo quattro nel primo tempo. Mattatore unico della gara è stato Mateo Retegui, bomber dell’Italia e capocannoniere del campionato.

Una media pazzesca per il centravanti di Spalletti che starà ridendo a 32 denti. Addirittura quattro i gol segnati dal numero 32 della Dea, con Ederson autore del momentaneo 3-0, per un successo eclatante. E sempre più impressionanti i numeri di Retegui: 20 gol in 22 gare in questa Serie A, ben otto nelle ultime cinque, per uno stato di forma eccellente.

Empoli-Milan 0-2: segna anche Gimenez

Il Milan torna alla vittoria in casa dell’Empoli e prosegue la striscia positiva: sono sette i punti racconti nelle ultime tre dai rossoneri che hanno cinque punti di ritardo dalla Juve momentaneamente quarta in classifica. Accade davvero di tutto al Castellani: il Milan è furente già dopo pochi minuti per il mancato rosso a Cacae per fallo al limite su Walker.

L’Empoli alla mezz’ora centra un palo clamoroso con l’ex Colombo, nel secondo tempo arriva il rosso ma per Tomori, alla seconda ammonizione. La parità numerica si ristabilisce al 65′ per il rosso a Marianucci. Tre minuti dopo è Leao a sbloccare la gara con un colpo di testa su cross di Pulisic.

E l’esterno statunitense confeziona anche l’assist a Gimenez per il primo gol in maglia rossonera dell’ex Feyenoord, per una serata davvero da incorniciare.

Torino-Genoa 1-1: un gol per tempo e tante proteste

Un gol per tempo e tante proteste tra Torino e Genoa: un punto a testa per le due formazioni che fanno solo un piccolo passo in avanti in classifica. Sul finire del primo tempo è l’autorete di Thorsby ad aprire la gara: granata in vantaggio e ripresi nel secondo tempo da Pinamonti autore di un gol bello dopo un’ottima azione. Nel finale minuti roventi, con i granata che protestano per almeno due falli in area ma senza rigore.