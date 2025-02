Ederson, i numeri di un 8 che segna come un 10: c’è un club che lo pagherà a peso d’oro

Uno dei segreti dell’Atalanta è sicuramente il brasiliano Ederson: gioca mediano ma ha i numeri di un trequartista. E potrebbe andar via presto

C’è una certezza che si sta consolidando nell’Atalanta di Gasperini: Ederson. Contro il Verona, il brasiliano ha timbrato il cartellino ancora una volta, confermando di essere uno degli uomini più importanti nello scacchiere nerazzurro.

Se l’anno scorso il centrocampista classe 1999 era stato una delle rivelazioni del campionato, quest’anno si sta consacrando come una delle mezzali più complete e pericolose della Serie A.

La sua stagione 2023/24 aveva già lasciato il segno, chiusa con 7 gol e 1 assist tra tutte le competizioni, giocando prevalentemente da mediano e dimostrando una capacità di inserimento fuori dal comune. Oggi, Ederson è una pedina fondamentale non solo per il lavoro oscuro in fase di interdizione, ma anche per il suo apporto offensivo. I numeri parlano chiaro: 3 gol e 2 assist in campionato, una rete in Champions League e quella sensazione netta che possa eguagliare, se non superare, le statistiche della scorsa stagione.

Non solo gol: top 10 per duelli vinti, passaggi chiave e passaggi riusciti. Insomma, Ederson è un centrocampista totale, capace di abbinare qualità e quantità, difesa e attacco. Nel gioco verticale e dinamico di Gasperini, il brasiliano è diventato il cuore pulsante della mediana, una figura imprescindibile sia in fase di costruzione che di rifinitura in una squadra che ha in Mateo Retegui il suo finalizzatore principe, ma anche gli altri interpreti non scherzano.

Guardiola vuole Ederson: pronta l’offerta monstre

Ederson non è passato inosservato nemmeno fuori dai confini italiani. Già la scorsa estate e nell’ultima finestra di mercato invernale, diversi club stranieri hanno bussato alla porta dell’Atalanta. Percassi ha resistito, forte della volontà del giocatore e di un progetto tecnico ancora da completare. Ma quanto potrà durare?

Tra le squadre interessate, c’è un nome che spicca su tutti: il Manchester City di Pep Guardiola. Lo spagnolo, da sempre attento ai giocatori in grado di ricoprire più ruoli a centrocampo, avrebbe individuato in Ederson il rinforzo ideale. Un centrocampista moderno, capace di difendere e attaccare con la stessa efficacia, di verticalizzare l’azione e inserirsi negli spazi come pochi.

L’Atalanta, si sa, è una bottega cara, e valuterebbe probabilmente solo offerte superiori ai 60 milioni di euro, una valutazione importante ma coerente con l’impatto del giocatore. E conoscendo la disponibilità economica del City, non è affatto escluso che l’Atalanta riesca a spuntare una cifra persino superiore.

Difficile dirlo con certezza, ma una cosa è chiara: l’Atalanta sta preparando il terreno. La prossima estate potrebbe essere quella giusta per il grande salto. Percassi è abituato a fare plusvalenze importanti, e con Ederson la possibilità di un affare record è concreta, anche perché con offerte così importanti sarà difficile trattenere il giocatore.

Nel frattempo, i tifosi nerazzurri possono ancora godersi uno dei centrocampisti più interessanti del campionato. Ma un consiglio è d’obbligo: non affezionatevi troppo, perché il volo verso la Premier potrebbe essere solo questione di tempo.