Uno sceicco vuole comprare l’11 dell’Atalanta: quanto spende oggi? Una cifra irreale

Giochiamo un po’: uno sceicco vuole comprare la formazione tipo dell’Atalanta: quanto arriverebbe a spendere?

Avete mai sognato di fare acquisti folli? Bene, immaginate uno sceicco arabo, con un conto in banca che sembra il telefono di Batman, che bussa alla porta del presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, con una proposta surreale: “Voglio tutta la tua formazione titolare. Quanto vuoi?”.

Da qui parte il nostro gioco – perché di gioco si tratta – per calcolare quanto potrebbe costare mettere le mani sull’undici tipo di una delle squadre più intriganti della Serie A, reduce dall’ennesima vittoria in campionato. E no, i numeri che leggerete non sono ufficiali, ma una nostra stima di quello che noi immaginiamo Percassi potrebbe chiedere per cedere i suoi gioielli. Scommettiamo che ci siamo tenuti anche fin troppo bassi?

Da Carnesecchi alla difesa: la sicurezza costa

Partiamo dai pali, dove troviamo Marco Carnesecchi, uno dei portieri più promettenti d’Europa. A soli 23 anni e prodotto del vivaio, il suo valore oggi è di almeno 40 milioni di euro. Una cifra che riflette non solo il talento, ma anche il fatto che è un investimento quasi tutto in plusvalenza così come Scalvini e Ruggeri, altri due gioielli di questa vetrina. Accanto a Carnesecchi, il reparto difensivo non è da meno.

Al centro c’è Giorgio Scalvini, un altro prodotto del vivaio, che nonostante l’infortunio recente vale almeno 40 milioni. Alla sua destra troviamo il solidissimo Isak Hien, protagonista di una stagione impeccabile: il suo cartellino può tranquillamente oscillare intorno ai 25 milioni. Infine, a completare il terzetto difensivo, c’è l’esperto Sead Kolasinac, che a 32 anni può ancora garantire solidità per una cifra vicina ai 5 milioni.

Le fasce e il cuore del centrocampo: gioiello Ederson

Sulle fasce la qualità è di casa. A destra spicca Raoul Bellanova, arrivato dal Torino per una somma importante. Oggi il suo valore è schizzato a 30-35 milioni, merito della crescita esponenziale sotto la guida di Gasperini. Sulla sinistra, invece, il giovane Matteo Ruggeri, altro talento cresciuto in casa, vale almeno 20 milioni, grazie al mix di potenziale e affidabilità che ha già dimostrato.

Nel cuore del centrocampo troviamo due colonne dell’Atalanta: Marten de Roon e Ederson. Il primo, pilastro di esperienza e leadership, a 33 anni vale ancora 5 milioni, mentre il secondo è uno dei pezzi più pregiati dell’intera rosa. Ederson, con la sua fisicità e visione di gioco, potrebbe costare fino a 60 milioni, una cifra da capogiro per un centrocampista.

L’attacco, da Retegui a CDK: il vero tesoro di Percassi

Arriviamo al reparto offensivo, il più caro di tutti. A sinistra c’è Ademola Lookman, che dopo queste due stagioni da protagonista assoluto oggi vale almeno 60 milioni.

Al centro brilla Mateo Retegui, esploso quest’anno dopo essere stato pagato 22 milioni più bonus: oggi il suo valore è tranquillamente raddoppiato, arrivando a circa 60 milioni. A destra, infine, c’è Charles De Ketelaere, un giocatore che, dopo un periodo difficile al Milan, ha ritrovato se stesso a Bergamo. Anche lui vale 60 milioni, cifra che l’Atalanta chiederebbe senza batter ciglio.

Il totale? Fuori scala! Facciamo due conti

Facciamo due conti (e prendete un bel respiro):

Carnesecchi: 40 milioni

Scalvini: 40 milioni

Hien: 25 milioni

Kolasinac: 5 milioni

Bellanova: 35 milioni

Ruggeri: 20 milioni

De Roon: 5 milioni

Ederson: 60 milioni

Lookman: 60 milioni

Retegui: 60 milioni

De Ketelaere: 60 milioni

Totale? Circa 400 milioni di euro, puntando su un ipotetico undici tipo e tenendo fuori calciatori come Samardzic, Pasalic e Scamacca. E stiamo probabilmente sottovalutando l’inflessibilità della bottega Percassi, nota per vendere caro il talento bergamasco, posto che probabilmente un’operazione del genere non potrebbe realizzarsi neppure per un miliardo di euro.

Certo, tutto questo è un gioco. Un modo per divertirsi immaginando quanto potrebbe costare comprare in blocco una squadra capace di mescolare giovani promesse e veterani affidabili. Ma, pensandoci bene, con il calcio che continua a generare investimenti folli, quanto è lontano questo scenario dalla realtà? Forse non così tanto.

Se fosse davvero possibile, uno sceicco accetterebbe la sfida di spendere una cifra così? E voi, quale calciatore terreste a tutti i costi? Facciamoci questa domanda, mentre aspettiamo il prossimo colpo di mercato firmato Atalanta.