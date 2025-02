Serie A, Ciccarese spiega: “La nostra fanbase cresce, ma serve lavoro di squadra”

Importanti dichiarazioni del dirigente della Lega Serie A e ha parlato della grande crescita degli ultimi anni

Negli ultimi anni il mondo del calcio ha cominciato una campagna totale di rinnovamento e in ogni settore si cerca di migliorare e perfezionare il prodotto. La Lega Serie A segue questo modello e la crescita negli ultimi anni è piuttosto evidente.

Si è tenuta in queste ore la consueta conferenza dello Spobis, l’edizione 2025 ed erano presenti i principali rappresentanti delle maggiori leghe europee, l’obiettivo era discutere dell’internazionalizzazione e della crescita globale del calcio e anche la Lega Serie A ha parlato come assoluta protagonista.

Serie A, Ciccarese sullo sviluppo dell’intero prodotto

Il direttore Commerciale e Marketing della Lega Serie A Michele Ciccarese ha parlato dei successi della serie A e della crescita della FanBase e di sponsor globali, una crescita importante. Il dirigente ha sottolineato che la serie A ha ampliato il proprio brand con oltre 700 milioni di fan e un aumento da 3 a 11 sponsor solo negli ultimi cinque anni. Numeri straordinari di marketing e Ciccarese ha parlato cosi durante la conferenza:

“La crescita della Fanbase non è una sfida individuale ma in generale è collettiva. Se vogliamo che il calcio continui a essere lo sport più seguito dobbiamo lavorare non attraverso i singoli club come dei grandi violinisti ma come una grande orchestra con più club”. L’obiettivo è creare questa orchestra ha sottolineato il dirigente italiano e ha confermato: “Serve per attirare le nuove target audience, investendo nell’innovazione e con l’obiettivo di rendere appetibile il nostro prodotto dal lunedi alla domenica”.

La Serie A sta avendo una crescita graduale, si lavora molto con la fan Engagement e mediante iniziative digitali. Tutto ciò ha aiutato l’Italia a espandersi non solo in Europa ma anche in paesi che si stanno espandendo in questo sport come ad esempio Usa e specialmente Medio Oriente. La Serie A lavora con l’innovazione, uno dei piani importanti è innovare e collaborare con le nuove esigenze del mercato globale.