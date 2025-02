Punto a punto: la corsa scudetto al microscopio in un mese infuocato

Napoli, Inter e Atalanta: chi uscirà vincitore dalle prossime sfide di campionato e Champions? Un calendario fitto e pieno di insidie potrebbe cambiare gli equilibri in vetta alla classifica

Sì, qualcosa è cambiato in casa Napoli. Dopo un dicembre e gennaio sprint, con 9 vittorie consecutive, gli azzurri stanno vivendo un momento di comprensibile flessione, con due pareggi consecutivi contro Roma e Udinese.

Certo, niente di drammatico, ma abbastanza per far storcere il naso a qualcuno. La squadra di Antonio Conte ha bisogno di ritrovare brillantezza in fretta, perché le prossime settimane non lasciano spazio a distrazioni.

Dall’altra parte, però, anche l’Inter non se la passa benissimo: ha appena perso il recupero contro la Fiorentina e si ritrova davanti un calendario decisamente più fitto rispetto ai partenopei. E attenzione all’Atalanta, che dopo un periodo complicato ha rimesso il turbo. La squadra di Gasperini è di nuovo lì, pronta a sfruttare ogni passo falso delle prime della classe.

Napoli, Inter o Atalanta? Ognuna ha i suoi punti di forza e di debolezza, ma una cosa è certa: il calendario ci regalerà uno spettacolo senza tregua. Il Napoli deve ritrovare il cinismo e tenere duro nel momento più complicato del campionato aspettando lo scontro diretto del 2 marzo. Nel frattempo l’Inter dovrà fare gli straordinari per non farsi travolgere dagli impegni ravvicinati.

Napoli: tra Lazio e Inter, il destino passa da qui

Per il Napoli si avvicinano settimane decisive, in un momento nel quale anche Antonio Conte appare teso e contratto, complice anche un mercato insoddisfacente. Prima la trasferta contro la Lazio, una squadra imprevedibile che può metterti in difficoltà da un momento all’altro, poi il turno insidioso a Como, per arrivare poi allo scontro diretto contro l’Inter.

Una partita che rischia di pesare come un macigno sulla classifica finale. Anche perché per i nerazzurri c’è anche l’ottavo di finale di Champions League che incombe: per Inzaghi sarà fondamentale gestire le forze, perché con un calendario così ravvicinato basta poco per perdere la bussola. Il Napoli dovrà gestire l’unico impegno, e questo è un vantaggio, ma dopo l’Inter c’è la Fiorentina che è avversario tutt’altro che abbordabile. Occhio quindi al tour de force.

Inter: il calendario non fa sconti

L’Inter è nel bel mezzo di un tour de force. Dopo il ko nel recupero contro la Fiorentina, il cammino si è complicato ancora di più, poi per fortuna di Inzaghi è arrivata la vittoria nella “rivincita” contro i viola nel posticipo di ieri. Prima c’è la trasferta a Torino contro la Juventus, poi una sfida più abbordabile con il Genoa, ma subito dopo arriva lo scontro diretto con il Napoli al Maradona. Non proprio una passeggiata.

A tutto questo si aggiunge l’impegno in Champions, che inevitabilmente sottrae energie fisiche e mentali, prima di un “defaticamento” in casa contro il Monza. L’Inter ha bisogno di ritrovare compattezza, perché queste settimane saranno un banco di prova importante per le ambizioni di Inzaghi e dei suoi uomini.

Atalanta: è tornata la Dea delle rimonte?

E poi c’è l’Atalanta, che sembra tornata quella di un tempo. Dopo una serie di risultati altalenanti, i bergamaschi hanno ritrovato continuità e soprattutto fiducia nei propri mezzi.

Il calendario in Serie A sorride: Cagliari, Empoli e Venezia sono avversari alla portata, ma la vera sfida sarà non lasciarsi distrarre dalla Champions League, dove i nerazzurri si giocano l’accesso ai quarti contro il Bruges. e Gasperini riuscirà a mantenere alta la concentrazione, la Dea può diventare la mina vagante di questo finale di stagione. Recuperare terreno è possibile, soprattutto se Napoli e Inter continueranno a perdere punti preziosi.