Beffa Inter, sta sfumando un obiettivo di Marotta: firma a zero con una big

Marotta pregustava già un altro grande giocatore a parametro zero, ma sembra ormai fatta con un’altra big internazionale

Il calciomercato ha chiuso i battenti da poco, ma chi segue le trattative sa bene che il mercato, in realtà, non si ferma mai. Dietro le quinte, dirigenti e osservatori lavorano senza sosta, già con lo sguardo rivolto all’estate.

Tra appunti su futuri obiettivi e contatti sotterranei, la caccia ai parametri zero resta sempre uno degli sport preferiti dei grandi club. Non a caso, quando si parla di svincolati, viene subito in mente Beppe Marotta, maestro assoluto nel trasformare opportunità a costo zero in veri colpi di mercato.

Uno dei nomi più interessanti sul taccuino dell’Inter era Jonathan Tah, roccioso difensore del Bayer Leverkusen, che aveva già annunciato la sua volontà di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno.

I nerazzurri ci avevano fatto più di un pensiero anche per gennaio, consapevoli che Tah avrebbe rappresentato una soluzione solida e di esperienza per la difesa, soprattutto considerando qualche addio che potrebbe materializzarsi nei prossimi mesi. Qualche telefonata, qualche segnale di interesse… tutto sembrava procedere per il meglio.

E invece, proprio quando le speranze cominciavano a diventare più concrete, ecco la beffa. Secondo quanto riportato da Relevo, il Barcellona è piombato sul difensore tedesco e ha messo la freccia, sorpassando tutti. La firma dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, assicurando ai blaugrana un altro colpo a zero, come da loro tradizione.

Jonathan Tah al Barcellona: una piccola beffa per l’Inter

Jonathan Tah, insomma, vestirà la maglia del Barcellona a partire dalla prossima stagione. Una scelta che sa di prestigio e che spegne le ambizioni dell’Inter, costringendo i dirigenti nerazzurri a cercare nuove soluzioni per puntellare la retroguardia.

Perché se c’è una certezza, è che qualche innesto dietro sarà necessario, soprattutto per evitare i classici rattoppi dell’ultimo minuto. Simone Inzaghi una soluzione in chiave futura l’ha anche già sperimentata, ma sa bene che non basta: per affrontare la nuova stagione al massimo, servono certezze già a giugno, non esperimenti a metà agosto.

La scelta di Tah, tutto sommato, non sorprende troppo. A 29 anni appena compiuti, il centrale del Bayer Leverkusen era pronto per un’esperienza di alto livello in un club abituato a giocare per vincere in Europa. Il Barcellona, nonostante qualche problema finanziario, resta una delle piazze più ambite, capace di attrarre giocatori grazie alla sua storia e al suo progetto tecnico.

Per l’Inter, invece, questa mancata opportunità lascia un sapore amaro. Un po’ perché Marotta e Ausilio ci avevano creduto davvero, un po’ perché la ricerca di difensori affidabili e già pronti sul mercato dei parametri zero non è mai semplice. Certo, la prossima sessione offrirà altre occasioni, ma bisognerà muoversi in fretta e con decisione per evitare di farsi trovare nuovamente spiazzati.