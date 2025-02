Thuram sempre più indispensabile: il rischio Premier per l’Inter ed il piano di Marotta – SerieAnews

Marcus Thuram sempre più indispensabile: c’è un rischio Premier per l’Inter da evitare

Estate 2023, dal Borussia Monchengladbach arriva nella Milano nerazzurra a parametro zero Marcus Thuram, primogenito di Lilian, ex calciatore di Parma e Juventus, tra le altre. Rispetto al padre, però, lui i gol non li evita ma li fa. Un bomber dalle grandi prospettive, arrivato in nerazzurro per fungere da prima alternativa a Lukaku, perché la Lu-La è l’attacco dell’Inter finalista di Champions League.

L’estate turbolenta, però, ha portato il centravanti belga lontano da Milano, direzione Roma e così il francese si è ritrovato improvvisamente titolare. Lautaro Martinez ha spinto l’Inter verso il titolo nazionale, lo storico numero 20, supportato da un Thuram che si è dimostrato la miglior spalla possibile per il centravanti.

In questa stagione, invece, sembra essere definitivamente esploso: nelle 32 gare disputate finora, ben 14 gol ed otto assist per “Tikus” preziosi per spingere i nerazzurri al secondo posto in Serie A ed agli ottavi di Champions League.

Thuram, la clausola di rescissione che fa tremare l’Inter

Un rendimento, quello di Thuram, che non è certo passato inosservato. Thuram è diventato determinante per Simone Inzaghi e l’Inter tutta tanto che appare fondamentale il suo recupero in vista del Derby d’Italia in programma domenica sera. Il francese non è al meglio, ed il tecnico trattiene il respiro, sperando che possa contare su di lui per un match che può essere anche fondamentale per il campionato.

Il numero 9, a Milano, è cresciuto dal punto di vista tattico e non solo: è diventato più maturo e si è trasformato in un bomber implacabile tanto da attirare su di sé le attenzioni dei top club europei. Il Paris Saint Germain ha già acceso i riflettori su di lui, al pari di Manchester United e Barcellona.

Una situazione che ha fatto scattare l’allarme in casa nerazzurra: nel contratto dell’attaccante firmato nel 2023 e valido al 2028, infatti, c’è una clausola di rescissione che si attiverà in estate da 85 milioni di euro. Una cifra importante ma al contempo irrisoria soprattutto per i club europei più importanti alla ricerca di un bomber.

Marotta, il piano per blindare il bomber

L’Inter, quindi, vuole passare subito al contrattacco per blindare il classe ’97. Il calciatore, anche recentemente, ha giurato amore all’Inter e spiegato che mai lascerà il club meneghino attraverso la clausola rescissoria ed anche i rapporti con l’entourage del calciatore sono ottimi.

Al contempo, però, in Viale della Liberazione vogliono mettersi al riparo da ogni possibile brutta sorpresa. Eco perché Marotta e la dirigenza nerazzurra lavorano ad un nuovo contratto per Thuram. I primi contatti vi sono già stati e l’obiettivo è rinnovare con aumento dell’ingaggio rispetto ai 6 milioni attualmente percepiti con eliminazione della clausola rescissoria.

Il vantaggio, per il club nerazzurro, è la possibilità di sfruttare il decreto crescita. E così un prolungamento del contratto con aumento di stipendio è più che possibile, considerato il suo peso a bilancio.