Milan-PSG, idea da non credere: scambio clamoroso per fare la pace

Il Milan ha un problema, il Paris Saint Germain ha più o meno lo stesso problema: la soluzione farebbe felici tutti, ma c’è un ostacolo quasi insormontabile

Ok, sulla carta sembra la classica “Mission Impossible”, ma se poi ci pensate bene non è un’idea così assurda: Milan e PSG potrebbero davvero pensarci, a questo scambio clamoroso.

Due protagonisti, due storie intrecciate e un colpo di scena che farebbe discutere per settimane, forse per mesi. Da una parte Mike Maignan, fresco di fascia da capitano ma ormai lontano dalla versione “supereroe” che aveva conquistato i tifosi rossoneri. Dall’altra, niente meno che Gigio Donnarumma, l’ex enfant prodige fuggito verso Parigi tra fischi e insulti.

Un incastro perfetto per esigenze e tempistiche: entrambi in scadenza nel 2026, entrambi con la sensazione di essere arrivati a fine ciclo. E allora, perché no? Lo scenario è affascinante, anche se portarlo a termine sarebbe un’impresa.

Come abbiamo raccontato ieri, Maignan sta attraversando uno dei momenti più complicati della sua avventura al Milan. Errori insoliti, un calo di rendimento evidente e quella sensazione che gli stimoli non siano più gli stessi di qualche tempo fa. Non c’è nessuna rottura conclamata, ma tra contratto in scadenza e ambizioni personali, l’estate potrebbe portare sorprese.

E in tutto questo spunta l’ipotesi di un ritorno clamoroso: Gigio Donnarumma di nuovo in rossonero. Sì, proprio lui, il portiere che quattro anni fa lasciò il Milan in modo traumatico, accendendo una guerra fredda con i tifosi che ancora oggi non si è del tutto sopita.

Donnarumma al Milan e Maignan al PSG: ma è davvero possibile?

Donnarumma a Parigi ha vinto tanto, ma non ha mai trovato davvero quella serenità che cercava. A livello di immagine, l’addio al Milan ha lasciato più di una cicatrice. L’etichetta di “traditore” gli pesa ancora addosso, e forse tornare a Milano – e non certo all’Inter – potrebbe essere l’unico modo per riscrivere la sua storia.

Il grande ostacolo, inutile dirlo, sarebbe far accettare ai tifosi un ritorno del genere. Ma attenzione: negli ultimi anni, al Milan è cambiato praticamente tutto. Dirigenza, allenatore, buona parte della rosa. I tempi sono diversi, e anche a livello emotivo, Gigio potrebbe trovare terreno più morbido di quanto si pensi, almeno all’interno. All’esterno, cioè, lato tifosi, c’è tutto il tempo per ricomporre e farsi “perdonare”.

Certo, per rendere credibile questa ipotesi ci vorrebbe un gesto forte. Un segnale di distensione, un messaggio chiaro alla piazza. Immaginate Donnarumma che non rinnova col PSG e si riduce fortemente lo stipendio pur di tornare al Milan. Sarebbe il modo migliore per chiudere il cerchio, dimostrare che il passato è passato e che la sua volontà di rimettersi in gioco con la maglia rossonera è sincera.

E poi, c’è da considerare un’altra cosa: a livello tecnico, il Milan ritroverebbe un portiere ancora giovane, ma con un bagaglio d’esperienza internazionale enorme. Uno che potrebbe ancora dare tanto alla squadra e, soprattutto, ricomporre una frattura che ha fatto male a tutti, Gigio compreso.

Non è una trattativa facile, sia chiaro. Ma i margini per parlarne ci sono. Anche perché, in fin dei conti, sia Milan che PSG potrebbero trarre vantaggio da uno scambio del genere. Il Milan riprenderebbe un portiere che conosce bene, mentre il PSG si assicurerebbe un top player come Maignan, perfetto per dare sicurezza alla retroguardia parigina. Una cosa è certa: il ritorno di Donnarumma al Milan avrebbe del clamoroso e regalerebbe al calcio italiano una delle storie più affascinanti degli ultimi anni.