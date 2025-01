Inter, sogno Donnarumma: 3 motivi per il sì. Una speranza la dà… Verratti

Ma davvero l’Inter può prendere Gigio Donnarumma? Parliamone un attimo e cerchiamo di sviscerare i motivi per i quali sarebbe davvero possibile

Sono settimane che le voci su Gianluigi Donnarumma all’Inter rimbalzano tra i corridoi del mercato. Se è vero che il club nerazzurro continua a minimizzare, con il ds Piero Ausilio che ha già smentito ufficialmente ogni interesse, è anche vero che il futuro di Gigio al PSG non è così scontato. E se davvero la situazione dovesse prendere una piega inaspettata, l’Inter potrebbe farsi avanti per un affare che avrebbe almeno tre validi motivi per essere preso in considerazione.

C’è una possibilità che, tra qualche mese, vedremo Donnarumma vestire la maglia dell’Inter? La situazione sembra ancora incerta, ma un paio di indizi ci portano a pensare che, se la situazione a Parigi dovesse deteriorarsi, l’Inter potrebbe farsi avanti. Il ritorno a Milano, un’opportunità per rilanciarsi in Italia e un PSG che non sembra voler puntare su di lui a lungo termine, anche vista la scadenza del contratto a giugno 2026, potrebbero spingere Gigio verso la sponda nerazzurra di San Siro.

1. Il richiamo di Milano: un ritorno a casa… ma con un pizzico di veleno

Donnarumma ha passato anni splendidi a Milano, con la maglia del Milan che l’ha lanciato nel calcio che conta. La sua storia rossonera, fatta di alti e bassi, ha comunque avuto il suo apice con quella incredibile maturità mostrata tra i pali. Ma nonostante l’amore per la città, è difficile immaginare un ritorno da parte di un portiere che ha vestito la maglia del Milan e si è lasciato così male con la stessa tifoseria con la quale dovrebbe condividere le strade. I tifosi rossoneri, adesso, lo vedono come un traditore, come una figura lontana dalla loro memoria.

Eppure, il fascino di San Siro, quella Milano che non dimentica i suoi figli, potrebbe giocare un ruolo decisivo. Non tanto come rossonero, ma come avversario, come simbolo della “rivincita” sportiva, magari con l’Inter che vuole portarsi a casa un portiere di livello mondiale. Il legame che Donnarumma potrebbe avere con la città di Milano è qualcosa di speciale. Tornare a casa, ma con un’altra maglia, potrebbe rappresentare una sorta di riscatto, un nuovo capitolo nella sua carriera, ma stavolta dall’altra parte della barricata.

2. Il “problema” Nazionale: l’Italia per blindare l’Italia

La concorrenza in Serie A sta diventando sempre più agguerrita, e il giovane Carnesecchi sembra ormai pronto a rubare il posto a Donnarumma anche in Nazionale. I riflettori sulla porta azzurra si stanno sempre più concentrando su un futuro dove Gigio rischia di essere messo da parte. Tornare a giocare in Italia con l’Inter potrebbe dargli la possibilità di rimanere sotto gli occhi di Luciano Spalletti e competere ad armi pari con altri portieri in ascesa.

Lontano dalle luci di Parigi, tornare in Italia significherebbe per Donnarumma poter rilanciare la propria carriera con la tranquillità di essere in una squadra che gli darebbe piena fiducia, a prescindere dalle difficoltà della concorrenza. E chissà che un ritorno nel campionato che lo ha visto nascere non possa anche essere l’occasione per ritrovare quella serenità che in Francia sembra essergli un po’ sfuggita.

3. Il caso Verratti: Parigi non è più la terra promessa

La storia di Marco Verratti, altro grande ex del PSG, è una di quelle che fa riflettere. Nonostante l’affetto che ha sempre avuto per Parigi, il suo addio al club è stato tutt’altro che indolore. Dedicarsi anima e corpo a un club, senza mai riuscire a diventare una vera bandiera, lascia il segno. Verratti ha passato la sua vita al PSG, ma alla fine è stato messo alla porta, in un mercato che non ha riguardo per nessuno. La sua esperienza al Paris Saint-Germain mostra in modo lampante che, anche per un campione, essere troppo legato a una realtà di questo tipo può rivelarsi un boomerang. Il PSG è un club bulimico, che raramente dà spazio alla costruzione di vere leggende.

Donnarumma, al PSG, si è trovato in una situazione simile. Non è mai riuscito a entrare davvero nelle grazie dei tifosi parigini, e, nonostante i successi ottenuti, la sua carriera al PSG potrebbe essere destinata a un’involuzione. Andare all’Inter sarebbe quindi anche un modo per riscattarsi, per dimostrare che anche lui, un “ex” del Milan, può diventare una leggenda di una squadra che ha ambizioni europee e vuole scrivere la sua storia.