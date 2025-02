Bomba Donnarumma: adesso sì che il rinnovo col PSG è a forte rischio

Il Paris Saint Germain e Donnarumma sono in uno stallo alla messicana per ciò che riguarda il rinnovo del contratto. E adesso?

Se c’è una cosa che il PSG ha sempre saputo fare, è gestire i contratti dei suoi giocatori stellari con cifre da capogiro. Eppure, la recente direzione presa dal club parigino potrebbe cambiare il destino di molti, tra cui Gianluigi Donnarumma.

La notizia che circola nelle ultime ore è chiara: per restare a Parigi, Gigio dovrà adattarsi a una nuova realtà, fatta di sacrifici (si fa per dire) e di un contratto che non prevede più il lusso di ingaggi stratosferici, come quelli a cui il club ci ha abituato.

Nonostante il contratto di Donnarumma con il PSG sia in scadenza nel 2026, le voci sul suo futuro si fanno sempre più concrete. La verità è che, seppure l’ex Milan abbia sempre dichiarato di voler proseguire la sua avventura in Francia, la dirigenza parigina ha deciso di adottare una politica più rigida.

A partire dal prossimo rinnovo, il PSG non è più disposto a fare eccezioni, soprattutto in un periodo economico non facile. La politica di Al-Khelaifi, presidente del club, punta ora su un contratto che preveda una parte fissa ridotta, affiancata da una componente variabile legata alle prestazioni individuali e al numero di partite giocate.

Questa nuova filosofia, che il club ha iniziato ad applicare anche ad altri giocatori, potrebbe trasformarsi in un nodo difficile da sciogliere per Donnarumma. Il suo attuale contratto al PSG prevede un ingaggio di 10 milioni complessivi fra parte fissa e variabile, ma ora quella parte variabile potrebbe incidere molto di più.

Un portiere di tal calibro, che ormai ha abituato tutti a prestazioni di livello internazionale, potrebbe non essere entusiasta di un accordo che rischia di mettere in discussione il suo status di “top player”. La proposta del PSG, infatti, appare più simile a una sorta di “prova” per i suoi giocatori, un incentivo a dare sempre il massimo, ma anche un rischio per chi è abituato a vedere il proprio ingaggio allineato ai grandi nomi della rosa.

Rinnovo o addio? La scommessa di Donnarumma

Nonostante le dichiarazioni pubbliche di Donnarumma, che ha sempre espresso il desiderio di restare al PSG, la situazione potrebbe presto evolversi in modo diverso. La sfida è complessa: accettare una riduzione dell’ingaggio potrebbe non essere facile, soprattutto considerando che il portiere ha sempre avuto un contratto da top player, simile a quello degli altri protagonisti della squadra.

Eppure, se la dirigenza francese non sembra intenzionata a fare eccezioni, potrebbe arrivare il momento in cui Donnarumma dovrà fare delle valutazioni più dure. E lì potrebbero entrare in ballo attori clamorosi, che potrebbero anche aprire lo scenario di un clamoroso ritorno in Italia: la Juve, che lo segue da sempre, e anche l’Inter che di recente parrebbe averci fatto un pensierino. Anzi, più di uno.

Del resto il portierone della Nazionale ha solo 26 anni da compiere e la sua carriera è ancora lunga. Un cambiamento di scenario non lo spaventerebbe, ma se il PSG non dovesse essere disposto ad offrirgli un rinnovo vantaggioso, potrebbe aprirsi uno spiraglio per altre squadre interessate.

I top club di tutta Europa, infatti, sono pronti a fare carte false per ingaggiare uno dei migliori portieri del mondo, e se Donnarumma dovesse decidere di andare via, il suo valore di mercato sarebbe ancora molto alto. Il futuro di Donnarumma al PSG sembra più incerto che mai. Se la dirigenza parigina non dovesse fare un passo indietro e se le condizioni economiche non dovessero soddisfare le sue aspettative, Gigio potrebbe seriamente prendere in considerazione l’idea di una nuova avventura.