Rinnovo Svilar, tutto bloccato: due squadre restano alla finestra – ESCLUSIVA

Ma davvero Mile Svilar sta per rinnovare con la Roma? La situazione a quanto pare non sarebbe così fluida come si dice

C’è una domanda che sta facendo il giro in città da qualche tempo: quale sarà il futuro di Mile Svilar? Il portiere serbo, arrivato alla Roma nel 2022, ha mostrato ottimi segnali di crescita, ma la sua permanenza in giallorosso potrebbe non essere così certa come molti si aspettano.

Mentre il club è ancora concentrato sulla stagione in corso, il futuro di Svilar potrebbe riservare sorprese, con più di un club che tiene d’occhio la situazione. La trattativa per il rinnovo, infatti, non è vicinissima alla conclusione, e sotto la cenere c’è un fuoco “pericoloso” che sta covando.

Stando alle notizie raccolte dalla nostra redazione, in realtà non ci sono stati passi concreti tra la Roma e Svilar per il rinnovo del contratto, che scadrà nel 2027. Le parti sembrano orientate a prolungare l’accordo, ma finora non ci sono stati sviluppi significativi. Di sicuro il calciatore si aspetta un robusto adeguamento dell’attuale contratto (da circa 1 milione netto l’anno) e possibilmente anche una clausola rescissoria, per una cifra ancora da stabilire.

La Roma ha interesse a trattenere il giovane portiere, ma la trattativa non è stata avviata con la necessaria urgenza, visto che innanzitutto c’è da scegliere chi sarà il prossimo allenatore giallorosso. Dall’altra parte, Svilar sembra non avere fretta di prendere una decisione, preferendo riflettere con calma sulla sua situazione, nonostante le voci di mercato.

Svilar e l’interesse dall’estero: ci sono Bayern e Bournemouth

Come vi abbiamo già illustrato nelle scorse settimane, nella situazione potrebbero intervenire fattori esterni tali da turbare l’attuale quiete e complicare la trattativa per il rinnovo di Svilar. Ad esempio c’è l’ex ds giallorosso Tiago Pinto, ora al Bournemouth, che ha rivalutato Svilar due anni fa e ha sempre avuto un debole per lui.

Ora Pinto sarebbe intenzionato a portarlo con sé in Inghilterra. Il Bournemouth, in piena ascesa in Premier League, potrebbe rappresentare un’opportunità interessante per Svilar, soprattutto in un campionato di grande visibilità. Ma la vera sorpresa potrebbe arrivare da un altro colosso europeo: il Bayern Monaco.

Il club tedesco, pur avendo appena rinnovato il contratto al leggendario Manuel Neuer, sa che il portiere non è più giovanissimo e che il momento di pensare alla sua eredità è ormai vicino. Svilar potrebbe rappresentare una scelta perfetta per il Bayern, che ha bisogno di iniziare a programmare il futuro tra i pali. Il possibile sviluppo Bayern, quindi, potrebbe far lievitare ulteriormente l’interesse per il portiere serbo, creando una concorrenza seria per la Roma.

La Roma, pur avendo il controllo della situazione grazie al contratto ancora a lungo termine, non può permettersi di aspettare troppo. Ogni giorno che passa rende la concorrenza più agguerrita, e se Svilar dovesse ricevere un’offerta allettante da una delle sue pretendenti, la Roma potrebbe trovarsi costretta a fare un passo decisivo per non perdere il giovane portiere.

Quindi, dove finirà Svilar? La sua situazione è ancora in evoluzione, ma l’interesse di club prestigiosi come il Bayern Monaco e il Bournemouth dimostra quanto il futuro del portiere serbo possa prendere pieghe inaspettate. La Roma, però, non si arrende facilmente e, a meno di novità decisive, continuerà a fare la sua parte per mantenere il giovane talento tra le proprie fila. La strada, però, si fa più in salita, e la partita è tutt’altro che chiusa.