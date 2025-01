Roma, Svilar prende tempo sul rinnovo: a tentarlo un vecchio “amico”

La Roma è alle prese con una situazione complicata che potrebbe mettere a rischio il futuro di Mile Svilar: per lui una tentazione inattesa

Mile Svilar non è più così vicino a rinnovare con la Roma. Il giovane portiere, arrivato in giallorosso nel 2022, sta facendo un passo indietro riguardo al rinnovo del suo contratto, in scadenza nel 2027. Il motivo? Una richiesta economica piuttosto alta che la Roma sta ancora valutando, e la pressione crescente di un “vecchio amico”.

Non è un segreto che Svilar sia legato all’ex direttore sportivo della Roma che ha contribuito a portarlo in Italia. Ma ora, sembra che Tiago Pinto voglia provare a portarlo con sé in Inghilterra, al Bournemouth, dove sta facendo un piccolo miracolo con il tecnico Andoni Iraola. Il club di Premier League è attualmente sesto in classifica, e con una squadra che sembra voler crescere ulteriormente, l’idea di una nuova avventura potrebbe essere allettante per Svilar.

Questa potrebbe essere una brutta gatta da pelare per Ranieri e Ghisolfi. Il rinnovo di Svilar è sul tavolo già da mesi e finora non si era mai arrivati al traguardo. Probabilmente una delle problematiche legate a questo rinnovo complicato era dovuta proprio alla corte che inevitabilmente sta arrivando dall’estero per il portiere classe 1999, che al momento rappresenta sicuramente uno dei golden boys mondiali per un ruolo sempre complicato. Non a caso fra le squadre che lo cercano con insistenza c’è anche il Bayern Monaco, che ingolosisce parecchio il giocatore.

Rinnovo Svilar, l’offerta di Tiago Pinto mette in difficoltà la Roma

Secondo quanto riportato da Radio Radio, Pinto avrebbe messo gli occhi sul portiere serbo per rinforzare la sua nuova avventura con il Bournemouth. E la proposta sembra intrigante. Nonostante il contratto ancora lungo con la Roma, Svilar sta prendendo tempo, probabilmente per riflettere sulle possibili alternative e su quanto sia disposta a investire la Roma per garantirgli un rinnovo che potrebbe rivelarsi molto costoso.

D’altra parte, la Roma ha il tempo dalla sua parte. Con il contratto in scadenza nel 2027, non c’è una necessità urgente di definire la questione, ma la situazione potrebbe complicarsi se le richieste di Svilar non trovano un riscontro positivo. La trattativa per il rinnovo è ancora in fase di evoluzione, ma senza dubbio, ora la strada sembra un po’ più in salita.

Attualmente Svilar percepisce “solo” 1 milione di euro a stagione. Arrivato per fare la riserva di Rui Patricio, il giovane belga si è guadagnato il posto da titolare a suon di ottime prestazioni e non l’ha più lasciato, anche se quest’anno sembra aver sofferto un po’ la difficile situazione del club giallorosso. Certo, si fa un gran parlare di cessioni e si è rischiata anche una sorta di “rivoluzione” a gennaio, ma il suo nome non è mai entrato in ballo.

La Roma, però, non ha intenzione di farsi sorprendere. Con il tempo dalla sua parte, Pinto dovrà fare attenzione a non fare mosse troppo rapide, mentre Svilar dovrà decidere se restare in un club che sta cercando di costruire qualcosa di grande o seguire il richiamo del suo “amico” in Premier League. La partita è appena cominciata