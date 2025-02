Infortunio Castellanos in Lazio-Napoli: le condizioni del bomber argentino

Infortunio per Castellanos in Lazio-Napoli: le condizioni del bomber argentino

Il secondo anticipo del sabato della 25ma giornata di Serie A è uno dei super big match del turno, quello tra Lazio e Napoli: al 45′ la gara è in perfetta parità, con Raspadori che al 13′ ha risposto alla rete di Isaksen realizzata al 6′. Al momento, quindi, equilibrio perfetto tra le due formazioni.

Al 25′, però, un episodio che potrebbe anche riscrivere le sorti di questa gara e non solo. Infortunio per Valentin Castellanos, soprannominato El Taty. L’attaccante argentino si è dapprima accasciato in mezzo al campo e poi è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco, dirigendosi verso gli spogliatoi con un andamento che preoccupa i tifosi e naturalmente Marco Baroni.

Castellanos probabilmente ha accusato un problema muscolare, con l’attaccante decisamente scuro in volto. Al suo posto è entrato Noslin ma si teme e non poco per le sorti del centravanti. Solo dopo gli accertamenti si capirà con esattezza l’entità dell’infortunio dell’argentino ma sembra davvero difficile un suo impiego contro il Venezia in programma nel prossimo turno di campionato.

Baroni, però, teme di dover rinunciare al bomber sudamericano anche per il turno successivo di campionato contro il Milan e per la gara di Coppa Italia contro l’Inter in programma tra 10 giorni e valida per i quarti di finale della manifestazione.