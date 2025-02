Napoli, bomba Insigne: così potrebbe tornare a casa

Lorenzo Insigne torna al Napoli? La voce sta rimbalzando sui social per una situazione complicata col Toronto. Ma ci sono diversi “ma”

C’è stato un tempo nel quale Lorenzo Insigne era il capitano del Napoli. Sembra passata una vita, in realtà sono passati tre anni. Figura controversa, non amato da tutti ma stimato ed apprezzato da tanti tifosi azzurri che oggi, quando si è diffusa la notizia di un suo possibile ritorno a casa, si stanno spendendo per provare a realizzare questo clamoroso comeback.

La notizia è che la storia di Insigne con il Toronto FC sembra davvero essere arrivata al capolinea. Dopo quasi tre anni di lontananza dalla sua città natale, Insigne sta affrontando una situazione difficile in Canada.

La notizia, riportata anche da Canadian Press, non è certo una di quelle che ti aspetti di sentire: l’attaccante potrebbe essere costretto a rescindere il suo contratto con il Toronto, con la possibilità che la sua vecchia squadra, il Napoli, si faccia avanti per riprenderlo. Ma sarà davvero così? E soprattutto, sarebbe una buona idea per entrambe le parti?

La storia d’amore tra Insigne e Toronto è stata tutt’altro che semplice. Il talento partenopeo, che nel 2022 ha deciso di trasferirsi oltreoceano, non è riuscito a dare l’impronta che ci si aspettava. Il suo stipendio da capogiro, pari a 15,4 milioni di dollari all’anno, è stato secondo solo a quello di Lionel Messi in Major League Soccer, ma la realtà si è rivelata ben diversa da quella che si era immaginata.

In un campionato che ha visto i Toronto FC cercare di rinnovarsi sotto la guida di Robin Fraser, Insigne non si è adattato al gioco della squadra. Non ha fatto parte delle formazioni iniziali nelle prime partite del precampionato, ed è stato relegato a sedere in panchina per lunghi tratti. Un segnale che le cose non stavano andando per il verso giusto.

Insigne, l’idea rescissione col Toronto e la clamorosa voce Napoli

A questo punto, il Toronto FC sta cercando di forzare la mano, spingendo l’ex capitano a risolvere il contratto in modo consensuale. Una risoluzione che potrebbe essere favorita da una buonuscita sostanziosa. E qui si fa interessante: qualora dovesse accadere, il Napoli avrebbe la possibilità di riprenderselo.

Secondo le norme, infatti, il club partenopeo ha tempo fino al 23 febbraio per formalizzare l’operazione. Insigne, se dovesse far ritorno, entrerebbe in lista come prodotto del vivaio, un aspetto che potrebbe rappresentare un valore aggiunto, soprattutto in un momento in cui la squadra è alle prese con infortuni, come quello di David Neres, che stanno costringendo Antonio Conte a trovare soluzioni anche alternative per schierare la squadra in campo.

Va detto che l’opzione di un ritorno a Napoli non è così semplice come potrebbe sembrare. Da una parte, Insigne potrebbe davvero dare una mano alla squadra, che sta attraversando un periodo di difficoltà. Ma dall’altra, c’è la questione della sua relazione passata con il club e con il presidente Aurelio De Laurentiis, che se avesse voluto avrebbe potuto prenderlo anche a fine mercato, prima di chiudere per Okafor.

Non è un mistero che Insigne abbia lasciato Napoli con un pizzico di rancore reciproco, e questo potrebbe rendere difficile per De Laurentiis accettare il suo ritorno. C’è poi anche un altro aspetto da considerare: la forma fisica. Anche se Insigne dovesse accettare di tornare a casa, ci sarebbe da lavorare parecchio per riallinearlo alla condizione degli altri compagni.

Non è facile ritrovare subito la condizione fisica ottimale, specialmente dopo una lunga parentesi in un campionato diverso (che peraltro fino a poco fa era fermo) e con una preparazione fisica non all’altezza di quella delle squadre italiane. In questo senso, l’idea di avere Insigne a disposizione come risorsa potrebbe essere allettante, ma la sua effettiva utilità dipenderebbe dal tempo necessario per ritrovare la forma.

Il ritorno di Insigne a Napoli è stato un tema caldo sui social, dove molti tifosi si sono espressi favorevolmente all’idea di rivederlo con la maglia azzurra. Quello che è certo è che il dibattito si fa sempre più acceso, alimentato dalle voci di mercato che si rincorrono. Eppure, tutto considerato, il ritorno a Napoli di Lorenzo Insigne rimane un’opzione remota, anche se indubbiamente affascinante.