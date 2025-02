Il Napoli scopre la LuRa, ma il retroscena fa rumore: “Stava andando alla Juve”

Antonio Conte ha trovato un altro assetto con Romelu Lukaku e Jack Raspadori: grande intesa e ottima idea per il futuro. Eppure un retroscena inquieta i tifosi

Immaginate di essere Antonio Conte. Siete alla guida del Napoli, primi in classifica, ma l’emergenza bussa prepotentemente alla porta. David Neres è ai box, le idee per l’attacco sembrano scarseggiare e la pressione per mantenere la vetta cresce.

Che fai? Ti inventi qualcosa. E se c’è una cosa che Conte sa fare bene, è proprio trovare soluzioni nei momenti difficili. Ed ecco che in un freddo pomeriggio di gennaio nasce la LuRa, l’intesa tra Romelu Lukaku e Giacomo Raspadori, destinata a far sognare i tifosi.

Sì, perché questa non è una semplice coppia d’attacco, è un ritorno al passato con un tocco di novità. Vi ricordate la LuLa, la celebre crasi che ha fatto la fortuna dell’Inter di Conte? Lukaku e Lautaro, uno possente e l’altro rapido, capaci di scambiarsi palloni come gemelli separati alla nascita.

Bene, adesso la scena si sposta al Maradona, e accanto a Big Rom c’è Jack Raspadori, che per caratteristiche somiglia un po’ a Lautaro, almeno nella tecnica di base e nella voglia di infilarsi in ogni spazio. Tanto che, nelle scorse settimane, una delle destinazioni ideali per lui sembrava proprio l’Inter, nel periodo in cui il Napoli cercava Frattesi.

La prova generale della LuRa ha convinto. Gol di Raspadori su assist di Lukaku, pochi scambi ma interessanti e la sensazione che, col giusto rodaggio, questa coppia potrebbe dare belle soddisfazioni. Conte ha parlato di “soluzione d’emergenza”, ma la sensazione è che non sia proprio così. Raspadori, con una punta fisica accanto, sembra trasformarsi: più libero di svariare, meno pressato, più efficace. Lukaku fa da boa, apre gli spazi, e Jack può finalmente mostrare tutto il suo repertorio.

La domanda, a questo punto, è: quanto rivedremo la LuRa in futuro? Conte, si sa, è uno che non si fossilizza sulle prime idee. Se qualcosa funziona, lo cavalca fino in fondo. E con Neres ancora out, questa coppia potrebbe diventare molto più di un semplice piano B.

Il retroscena di mercato su Raspadori: “Juve e Marsiglia ci hanno provato”

Dietro a questo nuovo capitolo tattico, però, c’è un retroscena che ha svelato a Sky Sport il suo agente, Tullio Tinti: il futuro di Raspadori è stato in bilico fino all’ultimo giorno di mercato, e questo era prevedibile, ma la più vicina a prenderlo è stata proprio la Juventus.

“È chiaro che Giacomo vorrebbe giocare di più, e noi ci abbiamo provato. Abbiamo cercato uno spiraglio fino all’ultimo, con Juve e Marsiglia seriamente interessate. Ma il Napoli è primo in classifica e per loro Raspadori è un giocatore importante, un’alternativa preziosa ai titolari. Alla fine, è rimasto volentieri per lottare per un altro scudetto”.

Una scelta di cuore e di ambizione, quindi. Ma il messaggio è chiaro: Raspadori vuole spazio, vuole giocare, e questa seconda parte di stagione sarà decisiva per il suo futuro.

E allora ci si chiede: e se proprio la LuRa fosse la chiave per far esplodere definitivamente il talento di Jack? Conte ha dimostrato in passato di saper costruire attaccanti su misura per il suo sistema. Lukaku, sotto la sua guida, è diventato uno dei centravanti più temuti d’Europa. Perché non potrebbe accadere lo stesso con Raspadori, magari reinventato in una nuova posizione?

Non è difficile immaginare i tifosi del Napoli sognare una nuova intesa vincente. Certo, la strada è lunga, e gli esperimenti tattici non sempre portano frutti immediati, ma la LuRa sembra avere tutte le carte in regola per diventare una realtà stabile.

E chissà, magari fra qualche mese parleremo di questa coppia come di una delle intuizioni più felici di Conte. Nel frattempo, Jack Raspadori ha un’occasione d’oro: prendersi il Napoli e convincere tutti che la scelta di restare è stata quella giusta.