Roma, che problema per Ranieri: tecnico nei guai, dato lampante – SerieAnews

Roma, nuovo problema per Claudio Ranieri: il tecnico è nei guai, il dato è lampante

Paulo Dybala non ci sarà nel match contro il Parma di oggi, una partita che la Roma si appresta a giocare con l’ennesimo nodo da sciogliere. L’argentino, purtroppo, non è stato convocato a causa di un infortunio, e questo riporta alla luce una questione che già da inizio stagione ha suscitato più di una riflessione: la Roma fatica senza di lui.

Il cammino della squadra di Claudio Ranieri è comunque in crescita, con 10 punti nelle ultime 4 partite di campionato, ma l’assenza di Dybala ha sempre un peso.

Roma, senza Dybala sono dolori: i dati lampanti

Guardando i numeri, è innegabile che i giallorossi stiano attraversando un buon periodo, ma la Roma ha una storia particolare quando Paulo non è in campo. Analizzando i risultati della squadra senza l’argentino, il quadro cambia. L’unica vittoria senza di lui è arrivata alla sesta giornata contro il Venezia (2-1), ma in altre occasioni la squadra non è riuscita a esprimere il suo miglior gioco.

Già alla settima giornata, senza Dybala, è arrivato il pareggio contro il Monza (1-1), seguito da una sconfitta amara contro il Bologna (3-2) alla dodicesima. In totale, la Roma ha raccolto solo quattro punti nelle tre partite in cui Dybala non ha giocato.

Questi numeri sono indicativi: in assenza di una delle sue stelle, la squadra non riesce a mantenere la stessa consistenza. E se pensiamo alla sconfitta contro il Napoli (1-0) alla tredicesima giornata, dove Dybala è sceso in campo per soli 2 minuti, è chiaro che la sua influenza è fondamentale.

Ranieri, che guaio: i numeri non mentono

Se facciamo un’analisi più approfondita, la media punti della Roma senza Dybala in campo è notevolmente inferiore rispetto a quando l’argentino è presente. In tre partite senza di lui, la squadra ha conquistato solo 4 punti su 9 disponibili. Questo significa una media di 1,33 punti per partita, mentre con Dybala in campo la media è più alta, e la squadra ha dimostrato di essere più equilibrata e pericolosa in attacco.

L’assenza di Dybala non è solo un problema di numeri, ma anche di stile di gioco. Il numero 21 giallorosso è una delle chiavi per liberare gli spazi e creare occasioni. La sua visione di gioco, la capacità di saltare l’uomo e di giocare tra le linee rendono la Roma molto più imprevedibile e pericolosa. Senza di lui, la squadra appare meno fluida e in difficoltà nel creare occasioni pericolose, soprattutto contro avversari che sanno difendersi bene.

Quindi, come incide l’assenza di Dybala sul destino della Roma? È difficile non notare la differenza nelle prestazioni della squadra. Nonostante gli ottimi risultati recenti, è chiaro che senza l’argentino la Roma soffre. La squadra ha bisogno di qualcuno che possa prendere in mano il gioco, e Dybala è esattamente quel tipo di giocatore.

La domanda ora è: riuscirà Ranieri a trovare il giusto equilibrio e a far rendere al meglio la squadra, anche quando il suo uomo più importante non è disponibile? I giallorossi dovranno rispondere presto, ma una cosa è certa: con Dybala in campo, la Roma è decisamente più forte.