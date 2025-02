Avversarie in campo e sul mercato: 4 obiettivi (più uno) in comune fra Juve e Inter

Dopo la battaglia dello Stadium ci sarà un replay di Juve-Inter anche sul mercato: da Donnarumma a David, vediamo gli obiettivi in comune fra le due squadre

Il derby d’Italia è sempre il derby d’Italia, anche quando non ci si gioca lo scudetto. Non importa se stanno lottando per obiettivi diversi: Juventus e Inter ci tengono sempre a dimostrare chi è più forte. E questa eterna rivalità non si limita al campo: si allarga anche al mercato, dove le due squadre si ritrovano spesso a corteggiare gli stessi obiettivi, con trattative che assumono subito il sapore della sfida.

Giuntoli e Ausilio stanno già affinando le loro strategie in vista della prossima estate, e c’è più di un nome su cui potrebbero incrociare le spade. Vediamo quattro obiettivi, uno per ruolo, più una “bonus track”, che rischiano di accendere la battaglia sul mercato.

Gianluigi Donnarumma: l’occasione da prendere al volo (se il PSG lo cede)

Donnarumma potrebbe lasciare Parigi la prossima estate o attendere due anni per svincolarsi a parametro zero. Alla Juventus piace da sempre, una passione mai nascosta.

Negli ultimi mesi, però, anche l’Inter ha iniziato a farci un pensierino, soprattutto se poi decidesse di cedere Sommer. Il portiere della Nazionale sarebbe il colpo perfetto per entrambe, e se ci fosse uno spiraglio per riportarlo in Serie A, Juve e Inter sarebbero pronte a giocarsi tutto.

Sam Beukema: il pupillo di Thiago Motta piace anche all’Inter

Sam Beukema si sta dimostrando un centrale di grande affidabilità anche con Vincenzo Italiano, che sta tenendo il Bologna lassù anche dopo il discusso addio di Thiago Motta. Ma proprio Motta è un grande estimatore del centrale olandese e lo porterebbe volentieri con sé alla Juventus.

Ma attenzione, perché anche l’Inter lo tiene d’occhio da vicino. Beukema potrebbe diventare l’uomo giusto per rinfrescare la difesa di entrambe le squadre, soprattutto considerando i cambi generazionali in corso. Se il Bologna decidesse di cederlo, sarà una corsa a due.

Lorenzo Pellegrini: il capitano lascia la Roma e piace a mezza Italia

Non è sicuramente una stagione positiva per Lorenzo Pellegrini, che sembra ormai aver deciso che lascerà Roma a fine stagione dopo essere scivolato giù nelle gerarchie di campo.

A gennaio l’Inter avrebbe potuto prenderlo ma poi non ha affondato il colpo. Ma Pellegrini piace alla Juventus da una vita, e la prossima estate potrebbe finalmente essere il momento giusto per cambiare aria. Non è escluso che Juve e Inter possano scontrarsi per portarselo a casa. Ma non saranno le uniche: anche Napoli, Milan e club esteri stanno monitorando attentamente la situazione del centrocampista giallorosso.

Jonathan David: il parametro zero che piace a tutta l’Europa

Il parametro zero più appetibile della prossima estate, ma anche uno dei più difficili da raggiungere. Jonathan David sta dimostrando anche quest’anno di essere uno degli attaccanti più interessanti in Europa grazie ad un’altra stagione molto prolifica e il fatto che non abbia ancora rinnovato col Lille lo rende ancora più goloso.

In Italia, Juventus e Inter sono le prime a essersi mosse su di lui, ma il rischio concreto è che la sua valutazione e le richieste di ingaggio siano fuori portata per qualsiasi club di Serie A. Tuttavia, se ci fosse anche solo una piccola possibilità, nessuna delle due si tirerebbe indietro: lo scontro sarebbe totale, fino all’ultimo respiro.