Juve, Kolo e Vlahovic in bilico: 5 attaccanti per l’estate, uno è a sorpresa

La Juventus inizia a guardarsi intorno per l’attaccante del futuro. Se Vlahovic e Kolo Muani sono in bilico (ma lo sono entrambi?) ecco una lista di 5 attaccanti che potrebbero vestire il bianconero

L’estate si avvicina e, come ogni anno, la Juventus inizia a progettare il mercato. Stavolta, il nodo principale riguarda proprio il reparto offensivo. Con Dusan Vlahovic e Kolo Muani in bilico, tra offerte in arrivo e decisioni da prendere, il club bianconero potrebbe trovarsi nella posizione di dover rifare l’attacco.

La situazione più complessa ma con uno scenario anche molto più leggibile è quella di Dusan Vlahovic. Con Thiago Motta proprio non funziona, lui è già un mezzo separato in casa col contratto 2026 da 12 milioni l’anno e l’addio in estate sembra abbastanza scontato. Il problema sarà capire di quale cifra accontentarsi per cedere il 9 serbo, ma la sensazione è che la Juve alla fine dovrà accontentarsi.

Perciò, assodato che almeno uno dei due a fine stagione dovrà salutare, chi potrebbe entrare quindi nel mirino di Giuntoli e della dirigenza bianconera? Abbiamo selezionato cinque nomi, ciascuno con una storia diversa, ma tutti potenziali rinforzi che farebbero al caso della Juve.

1. Victor Osimhen – Il sogno proibito (e molto complicato)

Togliamoci subito il dente e partiamo col nome più rumoroso di questa lista, quello che i tifosi bianconeri vorrebbero vedere a Torino per più di un motivo: Victor Osimhen. Sì, proprio lui. L’attaccante oggi al Galatasaray ma di proprietà del Napoli ha già dimostrato di essere uno dei migliori centravanti del mondo e, inutile girarci intorno, la Juve ci proverà.

Non sarà affatto semplice, abbiamo già parlato ampiamente del perché Osimhen alla Juve è un affare complicatissimo: il costo del cartellino è altissimo, De Laurentiis non fa sconti e la concorrenza internazionale è agguerrita. Però sognare non costa nulla, e la Juventus potrebbe tentare il colpo dell’estate, magari con qualche cessione pesante per finanziare l’operazione.

2. Jonathan David – L’occasione a parametro zero

Se Osimhen è il sogno, Jonathan David del Lille rappresenta l’occasione da non lasciarsi sfuggire. Il canadese sarà a parametro zero e ha numeri da urlo anche quest’anno in Ligue 1. Veloce, tecnico e con grande fiuto del gol, è uno di quei giocatori che farebbero comodo a qualsiasi squadra. E la Juventus lo sta osservando da tempo.

Il suo status di svincolato potrebbe scatenare un’asta, ma i bianconeri hanno le carte in regola per convincerlo a trasferirsi a Torino, visto che sono almeno un paio d’anni che ce l’hanno nel mirino e che lo stanno corteggiando. I buoni rapporti con l’entourage del calciatore potrebbero favorire la trattativa, ma è ovvio che se dovessero presentarsi alla sua porta club con disponibilità economiche fuori logica allora la situazione si complicherebbe, e non poco.

3. Joshua Zirkzee – Il pupillo di Motta

Un altro nome intrigante è quello di Joshua Zirkzee, talento del Manchester United che Thiago Motta conosce molto bene. Proprio Motta, ora tecnico della Juve, è stato il suo mentore ai tempi del Bologna, quando l’ha lanciato e fatto crescere.

Zirkzee ha caratteristiche perfette per giocare sia da prima punta che da supporto a un attaccante più esperto. Certo, il costo potrebbe essere importante, ma il rapporto speciale con Motta potrebbe fare la differenza. E non è neppure da escludere che Zirkzee rientri in un possibile scambio con Vlahovic- già parecchio pubblicizzato questo inverno – che risolverebbe due problemi in uno.

4. Santiago Castro – La scommessa futuribile

Restando in casa Bologna, c’è un altro nome da segnare in rosso: Santiago Castro. Giovane, dinamico e con un talento in continua crescita, ha esordito in Serie A proprio con Thiago Motta in panchina. E proprio Motta potrebbe convincerlo a tentare l’avventura bianconera per dare ulteriore slancio alla sua carriera in ascesa. Il problema, semmai, sarebbe convincere il Bologna.

Non sarebbe un colpo per risolvere subito i problemi, ma affiancarlo a un attaccante di maggiore esperienza potrebbe essere la mossa giusta per il futuro. La Juve, negli ultimi anni, ha dimostrato di saper puntare sui giovani e potrebbe riprovarci anche stavolta.

5. Kolo Muani – Il “ritorno” possibile

E infine… Kolo Muani. Sì, proprio lui! Perché se è vero che il francese è attualmente in prestito alla Juve dal PSG, il suo futuro non è così scritto. Alla Juventus sta facendo sfracelli, ha già battuto un record detenuto da Roberto Baggio ed è già entrato nel cuore dei tifosi. Ma a Parigi la situazione non è così semplice. Una volta tornato alla base, i parigini molto probabilmente non saranno intenzionati a tenerlo.

E certo, un Kolo Muani di nuovo in uscita dal PSG significherebbe senza dubbio riaprire il dialogo per un nuovo prestito o per un’operazione a titolo definitivo, visto il feeling già scoccato con Thiago Motta. Del resto l’ha detto anche Giuntoli prima della sfida di Champions: “I rapporti con il Psg sono ottimi. Lontani dall’inizio del mercato abbiamo fatto un bel lavoro muovendoci per tempo e bruciando quindi la concorrenza. C’è la volontà di tornare a sedersi a giugno con il Psg per trovare un accordo”.

Sarebbe un affare molto importante e consentirebbe anche di affiancare un attaccante giovane e futuribile, come appunto il talentino del Bologna. La coppia Kolo Muani + Castro, ad esempio, sarebbe di altissimo profilo, perfetta per il calcio dinamico di Thiago Motta, e sicuramente capace di far sognare i tifosi.