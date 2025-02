Napoli, Conte spiazzato: cambia tutto, colpo di scena a Castel Volturno – SerieAnews

Napoli, Antonio Conte è rimasto spiazzato: colpo di scena a Castel Volturno, ora cambia tutto

Il Napoli ha conservato la testa della classifica. Forse è la notizia più importante e forse la più bella dell’ultimo turno di Serie A che ha visto i partenopei frenare ancora, stavolta in casa della Lazio. Proprio com’era accaduto contro la Roma sempre all’Olimpico, fatali i minuti finali ai partenopei.

Due settimane fa Angelino al 93′, sabato Dia al minuto 85: insomma, una vera e propria maledizione che ha impedito al Napoli di prendere il largo in classifica. Agli azzurri è poi arrivato “l’aiutino” da parte della Juventus che, nel posticipo di ieri sera, ha battuto l’Inter. Morale della favola, il Napoli è sempre primo ed ha pure allungato sui nerazzurri andando a +2 a due settimane dallo scontro diretto.

Una lotta scudetto che sarà tiratissima fino alla fine o comunque almeno per le prossime settimane. Di certo c’è che il Napoli dovrà ripartire e tornare al successo già contro il Como nel lunch match della prossima giornata per arrivare allo scontro diretto in una posizione di vantaggio.

Napoli, rientra l’emergenza: le condizioni di Olivera e Spinazzola

Contro la Lazio Antonio Conte ha dovuto fare di necessità virtù: la scia sinistra completamente falcidiata dagli infortuni: da Olivera a Spinazzola fino a David Neres, con il tecnico costretto al cambio modulo ed a puntare su Mazzocchi sulla corsia mancina, adattato in quella posizione.

Emergenza totale che è costata carissima agli azzurri, con la rete della Lazio nel finale di gara. In vista della gara contro i lariani, però, sta per arrivare una bella notizia. Anzi, doppia. Sembra proprio che il peggio sia ormai alle spalle o, comunque, in via di risoluzione. Con tutti gli scongiuri del caso a Castel Volturno e dintorni, sembra proprio che nei prossimi giorni arriveranno buone notizie per Conte sul fronte del recupero dei calciatori.

Leonardo Spinazzola e Mathias Olivera, infatti, sono sulla strade del pieno recupero e già nei prossimi giorni i due terzini saranno valutati in vista del Como. L’idea di Conte è averli a disposizione per la sfida del Sinigaglia, almeno per quanto riguarda la lista dei convocati. Ovviamente la prudenza è d’obbligo in questi casi considerato come sia indisponibile anche David Neres, e lo sarà almeno fino a fine marzo.

L’obiettivo di Conte tra Como ed Inter

L’obiettivo di Conte è averli entrambi abili ed arruolabili in vista della gara contro l’Inter, ecco perché sarà utilizzata la massima prudenza. Olivera, tra i due, è il calciatore che ha maggiori possibilità di essere impiegato dal 1′ già domenica. L’uruguaiano è finito ko il 18 gennaio scorso nella gara contro l’Atalanta, frenato da un problema al polpaccio.

Fin qui 20 le gare disputate dal numero 17 diventato nel corso delle settimane un inamovibile per Conte. Maggiore prudenza sarà invece utilizzata con Leonardo Spinazzola che in carriera è stato spesso tormentato da infortuni muscolari. L’esterno ha disputato l’ultima gara il 2 febbraio contro la Roma, con tanto di gol (pallonetto a scavalcare Svilar).

Il terzino è stato poi vittima di una lesione al gluteo che gli ha impedito di scendere in campo contro Udinese e Lazio nel momento in cui stava mostrando una freschezza fisica ed atletica importante, risultando decisivo per il Napoli. I due rientri sono fondamentali per Conte che avrà sicuramente maggiori alternative in vista del Como e, soprattutto, dell’Inter.