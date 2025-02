Serie A, scatta l’esonero: la decisione dopo l’ultima sconfitta – SerieAnews

Nuovo esonero in Serie A: fatale l’ultima sconfitta, la dirigenza ha preso la decisione

In Serie A, il mercato degli allenatori continua a essere caldo, con diverse panchine che hanno già visto cambiamenti in questa stagione. Dopo l’esonero di Daniele De Rossi dalla Roma, si è registrato un altro colpo pesante: Ivan Juric, che ha sostituito De Rossi per poi essere esonerato a favore di Claudio Ranieri.

Anche Gotti è stato allontanato dal Lecce, mentre Gilardino ha dovuto dire addio al Genoa. Le sorprese non finiscono qui: Fonseca è stato esonerato dal Milan, mentre Alessandro Nesta, dopo un inizio difficile con il Monza, è stato sostituito da Bocchetti, per poi essere richiamato in panchina quando le cose non sono andate come sperato.

Serie A, salta un’altra panchina: è addio

E adesso, a entrare nella lista degli allenatori esonerati c’è anche Fabio Pecchia, che non è più alla guida del Parma. La notizia del suo esonero, sebbene non ancora ufficiale, è ormai un dato di fatto: Fabio Pecchia ha pagato duramente l’ennesima sconfitta, quella contro la Roma, arrivata dopo un filotto negativo di tre partite perse consecutivamente.

In totale, Pecchia ha collezionato 20 punti in 25 partite di Serie A. Un bilancio davvero negativo per il club emiliano, che adesso si trova terz’ultimo in classifica, con un cammino che non sembra promettere nulla di buono. La squadra ha vinto solo 4 partite, ne ha pareggiate 8 e ha subìto ben 13 sconfitte, con una difesa che ha incassato ben 45 gol, la seconda peggiore della Serie A, subito dietro l’Hellas Verona.

I numeri parlano chiaro: 30 gol segnati non sono abbastanza per una squadra che ha ambizioni più alte di una lotta per la salvezza. Il Parma, dopo un inizio di stagione con qualche speranza, si è trovato a fare i conti con una realtà difficile e una squadra che, soprattutto in fase difensiva, ha lasciato troppo spazio agli avversari.

L’ultima partita, la sconfitta interna contro la Roma, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, costringendo il club a prendere la decisione di interrompere il rapporto con Pecchia. La società ha ritenuto che fosse necessario un cambio di guida per cercare di salvare la stagione e migliorare la situazione in campionato.

Parma, chi sostituirà Pecchia?

In questo clima di cambiamento, la dirigenza del Parma sta già valutando i possibili sostituti di Pecchia. Due nomi su tutti sembrano essere quelli più concreti: Igor Tudor e Davide Ballardini.

Tudor, ex allenatore dell’Olympique Marsiglia, ha una grande esperienza in Serie A, avendo già allenato il Verona e la Lazio fino allo scorso maggio, mentre Ballardini ha una lunga carriera nel nostro campionato e ha già salvato diverse squadre dalla retrocessione.

Entrambi sono tecnici esperti, che potrebbero portare quella solidità e quella compattezza difensiva che il Parma ha tanto bisogno in questo momento delicato.

La società, però, dovrà prendere una decisione rapida e ponderata, dato che la lotta per non retrocedere è tutt’altro che semplice e ogni partita potrebbe essere decisiva. Intanto, l’ex allenatore dei ducali, Fabio Pecchia, dovrà riflettere sul suo futuro, un futuro che sembra lontano dalla panchina del Parma, ma che potrebbe presto portarlo a nuove sfide.

Quale sarà il prossimo capitolo della sua carriera?