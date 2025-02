Crollo Inter ed i miracoli di Conte a Napoli: il dato eloquente nel confronto con il 2023/2024 – SerieAnews

Il crollo dell’Inter ed i miracoli di Antonio Conte a Napoli: il dato è evidente rispetto alla stagione 2023/2024

La 25ma giornata di Serie A si è chiusa soltanto ieri, con il monday night ormai appuntamento fisso del calendario. Il genoa ha battuto il Venezia con il punteggio di 2-0 e, di conseguenza, ha messo una seria ipoteca sulla salvezza. Al contrario, invece, i lagunari sono desolatamente penultimi ed in crisi, sempre più vicini alla retrocessione.

In una giornata in cui è saltata l’ennesima panchina, con l’esonero di Pecchia a Parma con panchina affidata a Chivu, il turno si è però basato anche sull’asse Roma-Torino. All’Olimpico, infatti, è andato in scena il primo big match di giornata (solo per una questione meramente di orari), con la Lazio che ha ospitato il Napoli.

Una gara terminata con il punteggio di 2-2, con la rete di Dia nei minuti finali della gara che ha beffato gli azzurri, al terzo pareggio consecutivo. Un pari che ha però permesso al Napoli di restare in testa alla classifica e addirittura allungare sull’Inter, fermata dalla Juve nell’altro big match del turno.

Serie A, il crollo dell’Inter, i dati negativi di Milan e Juve

La vittoria della Juventus contro i nerazzurri ha certificato un problema evidente emerso in questa stagione nella squadra di Simone Inzaghi, la difficoltà negli scontri diretti. Ma l’Inter sta anche mettendo in evidenza tutte le difficoltà di questa stagione rispetto alla scorsa, quando ha dominato in lungo ed in largo.

Ad evidenziare tutto ciò è il confronto tra la classifica della scorsa stagione e quella attuale dopo 25 giornate di campionato. Ebbene, emerge come i nerazzurri, tra le big, sono quelli con il rendimento peggiore, con un preoccupante -12. Solo il Monza desolatamente ultimo in classifica ha fatto peggio, con un -19 che ben spiega la crisi dei brianzoli in questa annata.

In negativo anche il Milan (-11 rispetto alla scorsa stagione), alle prese con una stagione che più turbolenta non si può. Secondi lo scorso anno, i rossoneri hanno già cambiato allenatore e stanno vivendo un torneo davvero altalenante, senza la continuità necessaria per puntare quantomeno al quarto posto in classifica, l’obiettivo minimo.

Dato negativo anche per la Juventus che fa registrare un -8 figlio dei tanti pareggi e delle difficoltà incontrate da Thiago Motta nei mesi scorsi. Ora, però, i bianconeri sembra abbiano preso il ritmo giusto per poter competere anche con le posizioni nobili della classifica.

Napoli, che rendimento: in positivo anche Lazio, Atalanta e Fiorentina

In positivo, invece, spicca sopra di tutti il Napoli. La squadra allenata da Antonio Conte sta facendo registrare numeri impressionanti, nonostante i tre pareggi consecutivi negli ultimi 270′ di gioco. Un +17 che evidenzia da un lato l’annata disastrosa nel post scudetto ma dall’altro anche l’enorme lavoro di Antonio Conte alla guida degli azzurri, oggi squadra equilibrata con un gioco apprezzabile.

Se l’Udinese con un +10 è la squadra con il secondo miglior rendimento, tra le big da segnalare anche il +6 di Atalanta e Lazio ed il +4 della Fiorentina di Raffaele Palladino. Ecco la classifica completa:

Napoli 56 punti (+17 rispetto alla Serie A 2023/24 dopo 25 partite di campionato)

Inter 54 (-12)

Atalanta 51 (+6)

Juventus 46 (-8)

Lazio 46 (+6)

Fiorentina 42 (+4)

*Milan 41 (-11)

*Bologna 41 (-1)

Roma 37 (-4)

Udinese 33 (+10)

Genoa 30 (0)

Torino 28 (-8)

Como 25 (in Serie B)

Cagliari 25 (+6)

Lecce 25 (+1)

Hellas Verona 23 (+3)

Empoli 21 (-1)

Parma 20 (in Serie B)

Venezia 16 (in Serie B)

Monza 14 (-19)

*=Una gara in meno