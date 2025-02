Kvaratskhelia, solo delusioni al PSG: l’annuncio di Luis Enrique spiazza tutti – SerieAnews

Kvaratskhelia ed il PSG, un inizio difficile: l’esterno georgiano non riesce a decollare, fin qui delusioni e critiche

“Parigi val bene una messa”. Un vecchio detto risalente al ‘500 che significa come valga la pena compiere un sacrificio se è possibile ottenere uno scopo alto. Una sorta de “Il fine giustifica i mezzi” machiavellico, soltanto con meno sotterfugi. Insomma, potrebbero essere senza mezzi termini un po’ il pensiero di Kvaratskhelia nel gennaio scorso, quando ha forzato la mano per lasciare Napoli e volare a Parigi.

L’esterno georgiano era già da mesi in contatto con il club transalpino, come ammesso dal ds Manna, quasi “ricattato” – ipse dixit – dal calciatore per la cessione. E così, com’è ormai noto, l’addio non senza rimpianti del numero 77, protagonista dello storico terzo scudetto del Napoli.

Un addio traumatico che fin qui non ha portato proprio fortuna a nessuna delle parti. Il Napoli è reduce da tre pareggi consecutivi ed ha perso David Neres per infortunio, con il brasiliano che ne avrà per un mese. Gli azzurri hanno poi incontrato più di una difficoltà nell’ingaggiare il suo sostituto, tanto da portare in azzurro Okafor in prestito oneroso con diritto di riscatto dal Milan nell’ultimo giorno di mercato.

Kvaratskhelia, un gol e poco altro: le statistiche non lo aiutano

Kvaratskhelia ha invece iniziato la sua vita a Parigi, in un top club di livello assoluto con una maglia decisamente pesante da indossare: la 7 che è stata fino all’anno scorso di un certo Kylian Mbappé, non proprio l’ultimo arrivato. Il georgiano si è trasferito Oltralpe per 70 milioni di euro ma fin qui il costo del suo cartellino non è stato proprio percepito nitidamente, anzi.

All’esordio subito assist, poi il gol capolavoro contro il Monaco e nulla più in sei partite. Non si è ambientato alla perfezione, sta incontrando qualche difficoltà di troppo nonostante Luis Enrique lo stia utilizzando con continuità. Prestazioni che sono risaltate anche agli occhi della stampa.

L’Equipe si è focalizzato sulle prime settimane francesi del calciatore evidenziando come non abbia fin qui “trovato la sua piena espressione”. I colleghi transalpini hanno spiegato come sia “minima la sua influenza nel gioco” ma anche come nell’ultima gara disputata abbia toccato appena tre palloni in area di rigore, per un totale di 43 palloni totali. “Nelle ultime gare – hanno scritto i colleghi parigini – è il calciatore con la percentuale più bassa di passaggi riusciti nella trequarti campo“.

Kvara nel mirino della critica: Luis Enrique in soccorso

Kvaratskhelia, quindi, è già finito nel mirino della critica e dei media, per un inizio che forse nemmeno il numero 7 si aspettava così. Ricordiamo, infatti, che a Napoli fu subito sfavillante, con un gol all’esordio ed una doppietta alla prima al Maradona. Forse sognava un inizio così ed invece il georgiano ha cambiato aria ma non l’incisività, spentasi anche in azzurro negli ultimi mesi.

A spegnere sul nascere le polemiche, però, ci ha pensato Luis Enrique. Il tecnico spagnolo ha sottolineato come sia felice degli inizi del calciatore sottolineando come abbia bisogno di tempo per l’adattamento. “Sono contento del suo comportamento in allenamento, non ho fretta, è un acquisto a lungo termine” ha concluso.