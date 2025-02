Dovbyk, cosa sta accadendo? C’è un dato che preoccupa Ranieri – SerieAnews

Artem Dovbyk preoccupa Claudio Ranieri: cosa sta accadendo al bomber ucraino? C’è un dato che lascia senza parole

La Roma sembra aver trovato una nuova energia sotto la guida di Claudio Ranieri, e i risultati cominciano a vedersi. Dopo un avvio di stagione complicato, la squadra giallorossa ha iniziato a risalire la classifica, attualmente occupando la nona posizione con 37 punti.

Merito di una solidità ritrovata, che ha portato ben due vittorie consecutive e quattro successi nelle ultime cinque gare. Ranieri ha saputo dare un’impronta precisa, e il suo lavoro sta portando frutti. La squadra è più compatta, più determinata, e sembra aver ritrovato quella verve che la rendeva temibile in passato.

Con il campionato che si fa sempre più intenso, la Roma ha un obiettivo chiaro: risalire la classifica e riavvicinarsi alle posizioni che contano, quelle che potrebbero permettere l’accesso alle competizioni europee. Tuttavia, c’è un altro elemento da tenere d’occhio: Dovbyk, l’attaccante ucraino che la Roma ha acquistato dal Girona la scorsa estate.

Dovbyk, i numeri non lo aiutano: media gol da incubo

Il percorso di Dovbyk con la maglia della Roma non è stato finora quello che ci si aspettava. Arrivato con grande entusiasmo, il calciatore ha avuto bisogno di tempo per adattarsi alla Serie A, un campionato più complesso rispetto alla Liga, dove ha fatto le sue prime esperienze con il Girona. A complicare ulteriormente le cose, sono stati anche i tre cambi in panchina che la squadra ha vissuto in questa stagione, con mancanze di continuità e stili di gioco diversi.

Ma nonostante le difficoltà, Dovbyk ha mostrato segni di qualità, specialmente nelle competizioni europee. In Europa League, infatti, ha subito messo a segno due gol nelle prime due partite casalinghe contro Athletic Club e Dinamo Kiev. Ma da quel momento, purtroppo, non è riuscito a ripetersi, e la sua stagione continua ad avere alti e bassi.

Per quanto riguarda i numeri, l’attaccante ucraino ha totalizzato 8 gol in 22 partite di campionato, con una media di 0,40 gol a partita, che non sembra entusiasmante per un attaccante che dovrebbe essere uno degli uomini decisivi della squadra. In Europa League ha segnato 2 gol in 9 partite, mentre in Coppa Italia la sua media è stata più positiva, con 3 gol in 2 partite.

Roma, a caccia della svolta: i suoi gol per l’assalto all’Europa

Complessivamente, sono 13 gol in 33 presenze, un totale che non brilla, ma che non va nemmeno sottovalutato, considerando le difficoltà incontrate finora. Ora, con la Roma che sta risalendo e una condizione fisica che sembra migliorare, per Dovbyk potrebbe essere arrivato il momento giusto per trovare quella continuità che ancora gli manca.

Una rete decisiva, magari già nella prossima partita, potrebbe essere la svolta per lui e per la squadra, consolidando il suo posto nel cuore del progetto giallorosso. In fondo, la stagione è ancora lunga, e con l’ambiente giusto e un po’ di fiducia in più, Dovbyk potrebbe finalmente esplodere come tutti si aspettano.

Quindi, sarà questo il momento della sua rivincita? La Roma sta risalendo, e forse Dovbyk potrebbe essere proprio il giocatore che la squadra aspetta per fare il definitivo salto di qualità.