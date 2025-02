Lazio squadra da Champions: il primato unico che ha in Serie A – SerieAnews

La Lazio è una squadra da Champions League: nel campionato dei biancocelesti c’è un primato che la rende unica

La Lazio di Marco Baroni sta attraversando un momento davvero positivo in campionato, con due vittorie consecutive e ben tre successi nelle ultime quattro giornate. Con 45 punti all’attivo, i biancocelesti sono attualmente quarti in classifica, distaccando di due lunghezze la Juventus quinta.

Una posizione che, se mantenuta, aprirebbe le porte della Champions League alla squadra capitolina, una possibilità che mancava da qualche stagione. Il prossimo impegno, che vedrà la Lazio sfidare il Napoli all’Olimpico, potrebbe rappresentare una tappa fondamentale per la corsa ai posti che contano. La squadra sembra in piena forma e determinata a non lasciare nulla al caso.

Una delle chiavi di questo momento positivo è sicuramente la capacità di Marco Baroni di trovare un equilibrio solido e una proposta di gioco che affonda le radici nelle corsie esterne. Ecco dove il lavoro di squadra, la sinergia tra ali e terzini, diventa cruciale. È proprio sulle fasce che si nasconde uno degli aspetti più affascinanti del gioco della Lazio, che ha fatto dei cross uno dei suoi marchi di fabbrica.

La Lazio e il primato nei cross: il gioco semplice che funziona

In un calcio che a volte sembra apprezzare la velocità e la ricerca del gol in maniera immediata, la Lazio ha trovato una strada un po’ più tradizionale ma altrettanto efficace: sfruttare le corsie esterne per costruire il proprio attacco. Con una media di ben 23 cross tentati a partita, i biancocelesti guidano la classifica in Serie A per numero di traversoni, un dato che parla da sé.

Nonostante il fatto che le squadre moderne sembrino preferire azioni più centralizzate o il gioco palla a terra, la Lazio ha scelto di puntare sulla semplicità e sull’efficacia di un gioco che esalta il movimento sugli esterni. La chiave di questa tattica sta nell’imprevedibilità, nell’abilità di attrarre la difesa avversaria su un lato del campo e poi cambiare rapidamente il gioco per sfruttare gli spazi lasciati liberi.

Lazio, l’assistman del campionato è la vera forza di Baroni

Le ali e i terzini biancocelesti, come Nuno Tavares che sta tornando ai suoi livelli migliori, sono costantemente in movimento, creando sovrapposizioni, cambi di gioco e cross improvvisi. Una simbiosi perfetta che manda in confusione le difese avversarie.

Eppure, c’è un aspetto che rende ancora più interessante il primato della Lazio: nonostante non abbia grandi colpitori di testa, la squadra è riuscita a essere comunque estremamente pericolosa nei cross grazie a una solida densità in area. Con almeno quattro giocatori che si inseriscono su ogni cross, l’attacco biancoceleste diventa imprevedibile e difficile da contenere.

La capacità di trovare soluzioni alternative, come gli inserimenti da parte del rifinitore Dia o gli appoggi rapidi per il centravanti Castellanos, ha dato nuova linfa alla manovra offensiva.

Un altro dato interessante che non passa inosservato è la qualità del gioco sulle fasce: Nuno Tavares, il calciatore con più assist in Serie A (ben otto), ha contribuito in maniera significativa a questa statistica. La sua presenza in campo, combinata con l’intensità degli altri esterni, ha fatto della Lazio una delle squadre più letali sui cross in Serie A.

Lazio e l’idea tattica ben precisa

Il primato dei cross tentati non è solo un numero: è un segno di un’idea tattica ben precisa, che Baroni sta portando avanti con successo. La Lazio ha fatto della semplicità e dell’efficacia le sue armi vincenti. Nonostante un calcio moderno che cerca soluzioni più sofisticate, il gioco sulle fasce continua a dare i suoi frutti, soprattutto con un allenatore che sa come sfruttare al meglio le risorse a disposizione.

Con il ritorno di Tavares in grande forma, la Lazio sembra pronta a rendere ancora più letale il suo gioco sulle corsie esterne. Chissà, magari proprio questo stile di gioco potrebbe essere la carta vincente per una qualificazione in Champions League, che avrebbe un valore storico per la squadra e i suoi tifosi.

Riuscirà la Lazio a mantenere questo passo e a sfruttare fino in fondo il primato nei cross? Il prossimo turno contro il Napoli sarà un banco di prova fondamentale per rispondere a questa domanda, considerato come in casa azzurra Antonio Conte ha di fatto perso tutta la corsia mancina con gli infortuni di Olivera, Spinazzola e David Neres.