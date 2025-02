Incredibile Napoli, non solo Mazzocchi ko: i terzini infortunati diventano quattro

Il Napoli di Antonio Conte sta vivendo un momento surreale, quasi una maledizione che si sta abbattendo sulla fascia sinistra. Dopo Mazzocchi un altro forfait

Non bastavano le già pesanti assenze di Mathías Olivera e Leonardo Spinazzola: nel Napoli si è fermato anche Pasquale Mazzocchi, aggravando ulteriormente un reparto già martoriato dagli infortuni.

L’esterno napoletano ha accusato un risentimento muscolare che lo costringerà a saltare la sfida fondamentale contro il Como e probabilmente anche la sfida successiva contro l’Inter. A questo punto, Conte ha le mani legate e l’unica soluzione sembra essere l’adattamento di Matteo Politano sulla corsia mancina, con Giovanni Di Lorenzo confermatissimo a destra.

Il problema, però, va ben oltre le scelte tattiche: sulla fascia sinistra il Napoli ha perso, in un colpo solo, tutti e tre i giocatori designati per ricoprire il ruolo di terzino. Un vero e proprio tracollo che obbliga Conte a trovare soluzioni d’emergenza, mentre le possibilità di recuperare almeno uno tra Olivera e Spinazzola restano incerte, con l’italiano sicuramente più vicino al recupero completo e che molto probabilmente si aggregherà alla squadra.

Come se non bastasse, a complicare ulteriormente il quadro c’è anche l’infortunio di David Neres, che avrebbe potuto offrire un’opzione più offensiva in quel settore, ma che invece costringe l’allenatore azzurro a rivedere il suo modulo di gioco valorizzando Raspadori al fianco di Lukaku, opzione che si è rivelata molto funzionale ma di certo non la prima scelta di Conte.

Napoli, che tegola per Conte: si è fermato anche il terzino sinistro della Primavera!

Ma c’è un retroscena che rende questa situazione ancora più paradossale: anche la Primavera del Napoli è in emergenza in quella stessa zona di campo. Tradotto: se Conte avesse pensato di attingere ai giovani per tamponare l’emergenza, avrebbe trovato comunque la strada sbarrata.

Il titolare del ruolo, Giuseppe D’Angelo, si è infatti infortunato lo scorso sabato contro il Pisa e sarà fuori per circa un mese. La notizia è stata riportata su X dal giornalista Pasquale Giacometti di SpazioNapoli, sottolineando l’assurdità della situazione.

E ora? Il quadro è desolante. L’unica alternativa sembra essere l’impiego forzato di Politano come quinto a sinistra, un’idea tutt’altro che rassicurante per Conte. La speranza è che almeno uno tra Olivera e Spinazzola possa rientrare in tempo per non lasciare scoperta un’intera fascia.

La situazione apre anche una riflessione sul mercato, che è piaciuto poco anche a Conte, e sulla gestione degli esterni difensivi: possibile che non ci fosse una copertura adeguata, un jolly “alla Danilo” che avrebbe potuto ovviare ad eventuali emergenze? Ed era davvero così necessario rompere del tutto con Mario Rui e svincolarlo con tanto di buonuscita?

Dopo l’infortunio di #Mazzocchi, in giro leggo: “Dalla Primavera il #Napoli non può chiamare nessun terzino sinistro?”.

Il titolare del ruolo, Giuseppe D’Angelo, si è infortunato sabato scorso contro il Pisa: anche per lui un problema muscolare che lo terrà fuori circa un mese. pic.twitter.com/iROvFKC1PX — Pasquale Giacometti (@Pasquale89G) February 21, 2025

Quel che è certo è che il Napoli è in piena emergenza e a Conte non resta che incrociare le dita e sperare di non perdere altri uomini chiave. La fascia sinistra è ormai un territorio di sventure, e l’unica alternativa realistica è un adattamento forzato. Un momento difficile che potrebbe condizionare pesantemente le prossime partite degli azzurri.