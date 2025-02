Inter, Sommer ko: non solo Martinez, l’opzione clamorosa per Inzaghi – SerieAnews

Inter, Sommer è infortunato e starà fuori un mese: Martinez l’alternativa ma non è il solo

L’Inter, al secondo posto in classifica, ha appena subito una sconfitta contro la Juventus, che ha complicato i suoi piani per la lotta al titolo, lasciando la Napoli di Conte in cima con tre punti di vantaggio.

Nonostante la battuta d’arresto, il campionato è ancora lungo e le sfide più calde sono dietro l’angolo, tra cui lo scontro diretto contro il Napoli e la continua corsa in Champions League. Ma un altro, imprevisto, problema si è aggiunto alla lista: Sommer, il portiere titolare, è costretto a fermarsi per un infortunio che rischia di influire sul resto della stagione nerazzurra.

Una frattura al pollice della mano destra obbligherà il portiere svizzero a stare fuori almeno per un mese, un periodo cruciale che comprende diverse partite fondamentali, tra cui il ritorno in Champions, i quarti di Coppa Italia e alcune gare decisive in campionato. Questo infortunio, oltre a privare l’Inter di una sicurezza tra i pali, costringe Simone Inzaghi a riflettere su chi possa occupare il ruolo di titolare durante l’assenza di Sommer.

Inter, Sommer infortunato e fuori un mese: tocca a Martinez

La soluzione più immediata, e quella che sembra già essere in via di attuazione, è Josep Martinez, il portiere ex Genoa arrivato a Milano la scorsa estate per una cifra vicina ai 13,5 milioni di euro. Tuttavia, il suo impiego non è mai stato continuo. Fino ad oggi, Martinez ha collezionato appena una presenza da titolare in Serie A – una partita contro l’Udinese lo scorso dicembre, dove i nerazzurri vinsero 2-0.

Poco altro si è visto da lui, con Sommer sempre preferito nelle gerarchie e con qualche acciacco fisico che ha rallentato l’inizio di stagione del portiere spagnolo. Nonostante questo, sarà lui a dover prendere il posto di Sommer nei prossimi incontri, a partire dalla sfida contro il Genoa, fino agli impegni con Lazio, Napoli, Monza e Atalanta.

Con l’infortunio prolungato di Di Gennaro, che ha subito un intervento alla mano sinistra, l’Inter si ritrova a contare solo su Martinez tra i portieri esperti della rosa. Non ci sono molte alternative, ma Inzaghi potrebbe essere costretto a guardare anche al settore giovanile per trovare una soluzione, soprattutto considerando che in estate il club ha visto partire alcuni talenti tra i pali.

Non solo Martinez: altre due alternative per Inzaghi

Stankovic, che si è trasferito al Venezia, e Radu, ancora tesserato ma non inserito nelle liste, sono stati ceduti. Questo lascia l’Inter un po’ scoperta, con due giovani portieri della Primavera, Alessandro Calligaris e Matteo Zamarian, pronti a rispondere alla chiamata di Inzaghi in caso di emergenza.

Calligaris, portiere classe 2005, è già stato aggregato alla prima squadra in passato, anche durante la tournée estiva in Giappone. Nato a Udine, ha un fisico agile e un buon senso della posizione. La sua capacità di fare interventi miracolosi è stata più volte messa in luce nella stagione in corso, con un bilancio di 20 presenze, 22 gol subiti e 8 clean sheet.

Non è un colosso, ma la sua agilità gli permette di essere sempre pronto a rispondere agli attacchi avversari. La sua presenza tra i pali potrebbe essere una risorsa per Inzaghi, ma è chiaro che il giovane portiere dovrà ancora affinare alcuni aspetti, come la gestione delle uscite e il gioco con i piedi.

Dall’altra parte, c’è Matteo Zamarian, il portiere più giovane dei due. Classe 2006, è stato lui a prendere il posto di Calligaris quando quest’ultimo è salito in prima squadra. Sebbene meno alto, Zamarian ha un fisico robusto e una struttura che gli permette di fare una buona figura tra i pali.

Anche lui è stato protagonista in primavera, collezionando 9 presenze con 15 gol subiti e 2 clean sheet. Sarà una presenza importante in panchina, pronto a entrare in scena se le circostanze lo richiederanno.

Sfida imprevedibile per l’Inter

Con un periodo così delicato all’orizzonte, l’Inter si trova ad affrontare una sfida imprevedibile che mette alla prova non solo la forza del gruppo, ma anche la capacità di Inzaghi di gestire una situazione di emergenza tra i pali. Sommer, infatti, potrebbe rientrare a metà marzo, ma le tempistiche sono incerte.

Nel frattempo, Martinez avrà la responsabilità di difendere la porta nerazzurra, e i giovani portieri della Primavera potrebbero essere chiamati a dare il loro contributo, magari proprio in alcune sfide cruciali per il futuro della stagione. Come reagirà l’Inter a questa nuova difficoltà? La domanda è aperta, ma l’importante sarà trovare una risposta rapida e determinata, perché il campionato non si ferma mai.