Inter, la (s)fortuna gli dà una mano: un mese per decidere il futuro

Ogni impedimento è giovamento: un problema in casa Inter potrebbe trasformarsi in una grande opportunità per un elemento della rosa

La notizia ha colpito i tifosi dell’Inter come un fulmine a ciel sereno: Yann Sommer si è infortunato alla mano e dovrà stare fuori per circa un mese.

Un problema non da poco per Simone Inzaghi, che quest’anno non ha mai rinunciato al suo portiere titolare in campionato. Per un’Inter che viaggia spedita verso lo Scudetto, perdere il proprio estremo difensore in un momento così delicato della stagione è un imprevisto che nessuno avrebbe voluto affrontare.

Ma ogni problema può nascondere un’opportunità. Ed è proprio il caso di Josep Martínez. Arrivato la scorsa estate dal Genoa per 13 milioni di euro, con l’etichetta di giovane talento e un investimento non indifferente, finora ha visto il campo solo dalla panchina. L’unica presenza stagionale risale alla Coppa Italia, quando è stato schierato titolare contro l’Udinese.

Ora il destino gli offre una chance d’oro: dimostrare che può essere il futuro numero uno dell’Inter, e proprio contro il Genoa, la squadra che l’ha lanciato nel calcio che conta e che poi, di fronte ad un’offerta così importante, l’ha lasciato andare.

E non sarà un semplice rodaggio. Nel suo mese tra i pali, Martínez dovrà affrontare match che possono definirne la carriera: gli ottavi di Champions League e la sfida Scudetto contro il Napoli. Ma non solo: anche le sfide contro squadre come la Lazio e l’Atalanta saranno banchi di prova fondamentali per valutare la sua tenuta mentale e la capacità di gestire la pressione. La Serie A non perdona e la porta dell’Inter pesa, soprattutto quando bisogna sostituire un portiere esperto come Sommer.

Inter versione “sliding doors”: la porta si apre per Josep Martinez

Un mese che potrebbe trasformarsi in una vera e propria storia da sliding doors per il futuro del ragazzo, ma anche per i piani della società.

Se Martínez dovesse dimostrarsi all’altezza, l’Inter potrebbe decidere di puntare su di lui come titolare per le prossime stagioni, evitando così di dover investire su un altro portiere. Al contrario, se lo spagnolo dovesse mostrare qualche incertezza di troppo, la dirigenza nerazzurra si troverebbe costretta a valutare seriamente un rinforzo tra i pali nel mercato estivo.

L’idea di prendere un nuovo portiere non è un tabù per Marotta e Ausilio, che già da tempo monitorano possibili profili internazionali tra cui ad esempio anche Gigio Donnarumma.

Ci sono diversi nomi che piacciono all’Inter: uno di questi ad esempio è Alex Meret, ancora in scadenza col Napoli e che non ha ancora rinnovato. Le alternative italiane sono Carnesecchi dell’Atalanta o Vicario del Tottenham, che sta impressionando in Premier League. Tuttavia, la strategia migliore sarebbe poter contare su un portiere già in casa, evitando nuovi investimenti e dando continuità al progetto tecnico.

L’Inter si trova di fronte a un momento cruciale della stagione, e la situazione tra i pali potrebbe diventare uno spartiacque per il futuro. Sarà Martínez a sfruttare questa chance e guadagnarsi la fiducia dell’ambiente? Oppure la società sarà costretta a intervenire sul mercato per assicurarsi un nuovo estremo difensore? La risposta arriverà dal campo, perché ora tutto è nelle mani – letteralmente – del giovane spagnolo.