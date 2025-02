La Bundesliga ha un nuovo re: un italiano! La storia di un campione inatteso e Spalletti ride – SerieAnews

Chi è il giocatore italiano che sta facendo sognare la Bundesliga? Un talento inatteso che sta conquistando l’Europa

In Bundesliga è tornato il Bayern Monaco a comandare. Di fatto è già finito l’interregno del Bayer Leverkusen e di Xabi Alonso campioni di Germania in carica. Le Aspirine sono seconde in classifica a cinque punti dai bavaresi – con una gara in meno – e fin qui hanno disputato un campionato decisamente di livello.

Il Bayern, però, sembra davvero di un’altra categoria, complice anche la trasformazione che gli ha dato Kompany, arrivato a Monaco per far tornare la squadra vincente. Chi sta deludendo ampiamente, invece, è il Borussia Dortmund. I gialloneri sono addirittura precipitati al 12mo posto in classifica, più vicini alla zona retrocessione distante nove lunghezze che al quarto posto lontano ben 10 punti.

Insomma, un crollo inatteso per una squadra che l’anno scorso ha disputato la finale di Champions League e due stagioni fa ha perso il titolo nazionale all’ultima giornata, colpa di un suicidio sportivo.

Bundesliga, Bayern primo ma c’è un italiano che ha conquistato tutti

La Bundesliga, però, regala anche altre storie affascinanti, come quella del Friburgo, squadra dell’omonima città situata nella Foresta Nera della Germania del sud-ovest, conosciuta per il suo clima temperato, e distante 15 km dal confine francese e circa 50 da quello svizzero.

La squadra è quarta in classifica con 39 punti, sta sognando una storica qualificazione alla prossima edizione della Champions League e sembra non volersi fermare più. Reduce da ben quattro successi consecutivi (l’ultimo, un 5-0 rifilato al Werder Brema nell’ultimo turno), forse non tutti sanno che la squadra è trascinata da un’anima decisamente italiana.

Un calciatore che si trova a Friburgo in Brisgovia – questo il nome completo della città – dal 2019 dopo aver girovagato in lungo ed in largo per la Germania, giocando anche nell’Hoffenheim e nel Borussia Monchengladbach. Il riferimento è naturalmente a Vincenzo Grifo, un esterno destro tra i migliori nel suo ruolo non solo in Germania, ma nell’intera Europa.

Vincenzo Grifo, show a Friburgo: i numeri dell’esterno

Il classe ’93 ha un piede destro che incanta, capace di qualsiasi tipo di giocata. Per Schuster è un intoccabile nel suo 4-2-3-1 dove occupa il ruolo di esterno sinistro offensivo, a piede invertito insomma. E da quella fascia sono tantissimi i cross, i passaggi filtranti ma anche i gol che realizza.

E non è un caso che sia in lotta per essere il miglior assist man della Bundesliga. Da inizio stagione sono ben 7 gli assist realizzati, stesso numero di Olise nel Bayern Monaco ed appena due in meno di Florian Wirtz, la stella del Bayer Leverkusen. Davanti a tutti c’è Marmoush, l’egiziano è a quota 9 ma a gennaio ha accettato la corte del Manchester City. E Grifo ce l’ha già nel mirino, pronto al sorpasso.

Assist a profusione ma anche tante reti. In Germania è il secondo centrocampista con più reti dopo Musiala, la stella del Bayern Monaco. Sono già otto le marcature per l’esterno italiano che è anche il capocannoniere del Friburgo con Doan. Numeri che lasciano ben capire il perché Schuster non rinunci praticamente mai a lui.

Grifo e l’Italia: vicino alla Serie A, quando arriverà il suo momento?

Vinceno Grifo stella della Bundesliga in attesa di una chance in Italia. O forse no. L’esterno ha 31 anni e non è escluso che per lui possano aprirsi le porte della Serie A. Nato e cresciuto in Germania, ma con passaporto italiano, Grifo ha scelto la maglia azzurra anche grazie ai genitori, di Naro (Agrigento) il padre, nativa di Lecce la madre.

Nel gennaio 2022 fu ad un passo dal vestire la maglia della Sampdoria ma poi l’operazione saltò. E l’esterno ha un piccolo primato: è uno dei tre calciatori italiani ad aver vestito la maglia azzurra senza aver giocato in Serie A (come lui Verratti, che dalla B con il Pescara andò direttamente al PSG e Gnonto).

Lui intanto aspetta anche la chiamata di Spalletti, forte di una concorrenza quasi azzerata: Chiesa è in affanno a Liverpool (non gioca mai), il solo Zaccagni non è sufficiente. Nel frattempo è diventato uno dei migliori calciatori della Bundesliga.