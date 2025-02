Juve, via alla rivoluzione: 100 milioni da incassare, due stelle via – SerieAnews

Juve, via alla rivoluzione per la prossima stagione: nelle casse bianconere 100 milioni, due le stelle in partenza

La stagione della Juventus ha preso una piega complicata. Eliminati ai play-off di Champions League, i bianconeri sono ora concentrati sulla corsa al quarto posto in campionato, che garantirebbe l’accesso alla prossima edizione della competizione europea.

Un traguardo difficile da raggiungere, ma non impossibile. In questo scenario, oltre agli obiettivi sul campo, è anche il mercato a destare grande attenzione, con alcune cessioni che potrebbero rivelarsi cruciali per il futuro della squadra. Due nomi su tutti sono Kenan Yildiz e Samuel Mbangula: entrambi giovani talenti che potrebbero essere sacrificati in estate per finanziare nuovi acquisti e rinforzare l’organico.

Mbangula, quattro club su di lui: la valutazione

Tra le note più positive della stagione bianconera c’è senza dubbio Samuel Mbangula, lanciato dalla Next Gen. Il belga ha impressionato per la sua crescita costante, ottenendo ben 17 presenze in Serie A e mettendo a segno 3 gol e 3 assist. Un impatto importante, nonostante la concorrenza in un reparto offensivo già ricco di giocatori di talento.

A livello europeo, il giovane ha trovato anche il suo primo gol in Champions League con la maglia della Juventus, confermandosi uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano. Con un contratto che lo lega alla Juventus per ancora qualche anno, il suo valore di mercato è salito, attirando l’attenzione di club come Lens, West Ham, Feyenoord e Lione.

Secondo quanto riportato da diverse fonti, Mbangula avrebbe un prezzo fissato intorno ai 20 milioni di euro più bonus, cifra che potrebbe essere interessante per le squadre alla ricerca di un talento giovane, ma già pronto a giocare a livelli elevati.

Nonostante la sua visibilità crescente, però, la Juventus potrebbe decidere di fare spazio a nuovi arrivi, approfittando di un’offerta che potrebbe arrivare in estate. Un sacrificio che, in un mercato dalle difficoltà evidenti, potrebbe risultare necessario.

Yildiz, la permanenza non è scontata: la Juve fa il prezzo

Se il futuro di Mbangula appare ancora incerto, quello di Kenan Yildiz potrebbe essere ancora più turbolento. Il trequartista turco classe 2005 è sotto contratto con la Juventus fino al 2029, ma è stato protagonista di un’intricata vicenda di mercato.

Nonostante sia stato una delle promesse più interessanti degli ultimi tempi, con il suo talento che ha fatto breccia nel cuore dei tifosi bianconeri, le ultime settimane hanno visto un cambiamento nel suo impiego in campo.

Dopo un inizio di stagione in cui ha collezionato 32 presenze con una media di 70 minuti a partita, il minutaggio di Yildiz è drasticamente sceso. Nelle ultime 5 partite, infatti, è stato impiegato solo per una media di 45 minuti a gara, un dato che ha alimentato i rumors di mercato.

Recentemente, Jorge Mendes, l’agente portoghese che rappresenta Yildiz, ha fatto tappa a Torino. Ufficialmente per motivi personali, il suo incontro con il giovane talento è stato interpretato come un segnale di interesse da parte di club importanti, tra cui Chelsea, pronto a fare un’offerta che potrebbe superare i 70 milioni di euro.

Questo scenario ha portato alla speculazione che, nonostante il contratto lungo, la Juventus potrebbe essere disposta a lasciar partire Yildiz in cambio di una cifra sostanziosa. Una cessione che, se concretizzata, permetterebbe al club di reinvestire il ricavato in altri settori, rafforzando una rosa che necessita di nuovi innesti per ambire al vertice.

Il mercato bianconero: tra cessioni e nuovi arrivi

La Juventus, dunque, si trova davanti a un bivio: rinunciare a uno o entrambi i suoi giovani talenti, con l’obiettivo di sistemare i conti e garantire una squadra competitiva per la prossima stagione. In un calcio in cui non esistono più giocatori incedibili, nemmeno Yildiz e Mbangula sono esenti da possibili cessioni.

Le scelte sul mercato della Juventus, in entrata e in uscita, saranno fondamentali per la sua ricostruzione. La cessione di uno di questi giovani potrebbe rivelarsi una mossa strategica, ma anche un rischio, soprattutto considerando il potenziale che entrambi potrebbero esprimere in futuro.

Nel frattempo, l’attenzione è rivolta al campionato, dove la qualificazione alla Champions League è ormai una questione di vita o di morte per la Vecchia Signora. La sfida per il quarto posto è aperta, e ogni singola mossa sul mercato potrebbe pesare tantissimo. Resta da capire se, in questo contesto di incertezze, la Juventus sarà pronta a fare delle scelte importanti.