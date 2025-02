Juventus, svelato il futuro: dal mercato di gennaio alla rivoluzione estiva in arrivo – SerieAnews

Juventus, svelato il clamoroso futuro: la rivoluzione estiva è in arrivo, i piani di Cristiano Giuntoli

La Juventus si trova in un momento di grande transizione. Con la qualificazione alla Champions League che rimane uno degli obiettivi principali della stagione e una Coppa Italia da difendere, la squadra si prepara ad affrontare un mercato estivo che potrebbe segnare una svolta decisiva per il futuro bianconero.

Ma prima di parlare del futuro, vediamo cosa è successo a gennaio, quando la dirigenza, capitanata dal CFO Cristiano Giuntoli, ha già iniziato a lavorare per rinforzare la rosa. A gennaio, la Juventus ha fatto alcuni colpi molto interessanti, con Kolo Muani che ha subito dimostrato il suo valore, mettendo a segno ben 5 gol in appena 3 partite.

Questo acquisto in prestito ha sicuramente dato una marcia in più all’attacco bianconero. Ma non è tutto. I nuovi innesti di Alberto Costa, Lloyd Kelly e Roberto Veiga sono stati altri tasselli che Giuntoli ha aggiunto per migliorare una rosa che necessitava di rinforzi in ogni reparto.

Le cessioni di Danilo, Arthur e Fagioli hanno permesso di sfoltire la squadra, ma anche di liberare risorse per gli acquisti invernali. Tuttavia, è in estate che la Juventus dovrà fare un vero e proprio salto di qualità, e la progettazione di questo mercato è già partita da mesi.

Rivoluzione estiva: i piani di Giuntoli

Guardando già al futuro, Giuntoli ha in mente una vera e propria rivoluzione estiva. L’obiettivo, come sottolinea anche La Gazzetta dello Sport, è quello di puntare su acquisti mirati e di altissimo livello per aumentare il tasso di competitività della squadra, che già vanta una media età giovane (25,3 anni) e un monte ingaggi più snello rispetto a due anni fa, grazie alla riduzione dei costi. Il primo settore che vedrà dei cambiamenti sarà sicuramente la difesa.

L’offerta del Manchester City per Andrea Cambiaso, che potrebbe arrivare entro i 60-70 milioni di euro, è una proposta difficile da rifiutare. Se dovesse arrivare, aprirebbe la strada all’acquisto di David Hancko, difensore slovacco del Feyenoord, già nel mese di giugno.

Con un investimento di circa 25-30 milioni di euro, Hancko rappresenterebbe il primo tassello di una difesa che dovrà essere rinforzata. In più, Pierre Kalulu del Milan potrebbe essere riscattato per una cifra intorno ai 14 milioni.

Il centrocampo e l’attacco: le sfide più grandi

Nel reparto centrale, Sandro Tonali resta il grande sogno di Giuntoli. Nonostante un mercato estivo da oltre 120 milioni, la Juventus punta a rinforzare ulteriormente una zona di campo che, finora, non ha rispettato tutte le aspettative. Un possibile scambio con Douglas Luiz potrebbe concretizzarsi, con il centrocampista brasiliano destinato a partire se non dovesse migliorare la sua situazione.

La Juve non esclude di provare a abbassare le richieste economiche del Newcastle, che chiede circa 40 milioni per Tonali. Ma la vera grande incognita sarà l’attacco. Con la partenza di Dusan Vlahovic ormai sempre più probabile, Giuntoli ha già messo nel mirino un nuovo centravanti.

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, è il nome che più stuzzica la dirigenza bianconera. La clausola di Osimhen potrebbe essere l’ago della bilancia: 75-80 milioni per i club esteri. Ma per trattare con Aurelio De Laurentiis, ex presidente di Giuntoli, la strada sarà lunga e tortuosa, con il club partenopeo che ha anche opzioni su altri giocatori come Francisco Conceicao.

In ogni caso, la Juventus si prepara a un’estate calda, dove saranno necessari acquisti di spessore per una squadra che sta costruendo il proprio futuro su basi solide. E con l’obiettivo di tornare al vertice del calcio europeo, la domanda che sorge spontanea è: riuscirà Giuntoli a completare la rivoluzione senza compromettere la stabilità finanziaria del club?