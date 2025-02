Moise Kean, che spavento per la Fiorentina: ricoverato in ospedale, quando può tornare in campo – SerieAnews

Moise Kean, grande spavento per la Fiorentina: dramma sfiorato, il bomber in ospedale. Le sue condizioni

La Fiorentina sta attraversando un periodo delicato in Serie A. Dopo la sconfitta contro il Verona nella 25esima giornata, la squadra di Palladino è ora al sesto posto con 42 punti. Un momento difficile per i viola, che arrivano da tre sconfitte consecutive. La sconfitta a Verona ha però portato un altro motivo di preoccupazione, stavolta legato alle condizioni fisiche di Moise Kean, l’attaccante arrivato dalla Juventus la scorsa estate.

Il match, che si era messo male con la perdita di punti per la Fiorentina, ha visto un momento di vero e proprio shock per la squadra e per i tifosi. Durante la ripresa, Moise Kean ha subito un infortunio piuttosto grave. Dopo un contrasto aereo con il difensore Dawidowicz, l’attaccante ha sbattuto la faccia contro il ginocchio dell’avversario, riportando una ferita all’arcata sopraccigliare.

Immediatamente lo staff medico ha fatto il possibile per fermare l’emorragia e suturare la ferita, permettendo a Kean di rientrare in campo. Purtroppo, la situazione ha preso una piega più seria quando l’attaccante ha iniziato a muoversi lentamente e ha accusato un nuovo malore.

Nonostante non abbia perso conoscenza, è stato necessario chiamare l’ambulanza, e Kean è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Tutti i tifosi al Bentegodi hanno applaudito l’attaccante mentre veniva portato via in barella, con una fascia a immobilizzare testa e collo, segno della serietà della situazione.

Moise Kean, le condizioni: come sta il bomber e quando può tornare in campo

Tuttavia, c’è stato un aggiornamento rassicurante sulle condizioni di Moise Kean. Secondo quanto riportato da Radio Bruno, gli esami effettuati in ospedale hanno escluso problemi gravi. Kean ha riportato un trauma cranico, ma fortunatamente non ci sono complicazioni significative.

La buona notizia è che l’attaccante potrebbe essere dimesso già questa sera o, al massimo, la mattina successiva. Nonostante ciò, è ancora incerto se Kean riuscirà a partecipare alla partita contro il Lecce il 28 febbraio. La sua presenza è anche in dubbio per la sfida contro il Panathinaikos in Conference League il 6 marzo e per il big match contro il Napoli il 9 marzo.

Anche se la situazione sta migliorando, i tifosi della Fiorentina continuano a sperare che Kean possa tornare in campo presto, anche se la prudenza sarà d’obbligo. Gli aggiornamenti sono promettenti, ma la squadra, già alle prese con difficoltà in campionato, dovrà fare i conti con l’assenza di uno dei suoi giocatori più importanti, almeno per le prossime settimane.

L’incidente di Kean non fa altro che aggiungere un ulteriore capitolo in un momento già complesso per la Fiorentina, che dovrà sperare in un recupero rapido e nella capacità di reagire nonostante le difficoltà fisiche e di forma. Ma intanto, resta da chiedersi: quanto influenzerà questo infortunio nei prossimi appuntamenti cruciali per la stagione dei viola?

Ricordiamo come Kean stia disputando una stagione scintillante: secondo nella classifica marcatori con ben 15 reti, alle spalle di Retegui dell’Atalanta a quota 21.