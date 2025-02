Moise Kean cita Don Pietro Savastano: e la Fiorentina sogna con il bomber – SerieAnews

Moise Kean sempre più superstar: il bomber cita Don Pietro Savastano e Gomorra

“Nessuna onestamente, non pensiamo agli altri ma alla Juventus, abbiamo un valido parco attaccanti“. Così Cristiano Giuntoli, football director del club bianconero nel pre gara del Sinigaglia tra Como e Juventus. Il dirigente ha quindi voluto bypassare sul bomber che sta incantando Firenze.

D’altronde la scorsa estate non ci ha pensato su due volte a cedere il calciatore, anche spinto dalle parole di Thiago Motta che avrebbe spiegato come non avrebbe contato su di lui in alcun modo. E così l’offerta di 18 milioni di euro – bonus inclusi – arrivata da Forenze è sembrata fin troppo ghiotta per non essere accettata.

In un colpo solo la Juve si è liberata di un centravanti da zero gol nella scorsa stagione mettendo a segno anche una discreta plusvalenza. Ed invece la storia ha raccontato decisamente altro, con il calciatore letteralmente esploso in maglia viola, lì dove ha incontrato l’ambiente ideale per esprimersi al meglio avendo la fiducia di Raffaele Palladino.

Moise Kean, numeri impressionanti per il bomber

E così Moise Kean sta dimostrando al mondo intero di che pasta sia fatto. Classe 2000, ad appena 24 anni è pronto a conquistare anche la maglia dell’Italia diventando il centravanti titolare degli Azzurri di Spalletti nella spedizione mondiale del 2026 (ammesso che centriamo la qualificazione).

La doppietta con cui ha steso l’Inter non è certo passata inosservata ed ora diversi i club che lo stanno monitorando. D’altronde è già arrivato a quota 20 gol in stagione, 19 con la maglia della Fiorentina tra Serie A (ben 15) e coppe. Quasi il doppio di Vlahovic in campionato, numeri che evidenziano quanto si stia prendendo la sua personale rivincita anche e soprattutto nei confronti di chi non ha creduto in lui.

Kean e la voglia di rivalsa: la citazione di “Don Pietro Savastano” in Gomorra

Con lui Firenze ora sogna davvero: i viola sono in piena corsa per un piazzamento in Champions League e con un centravanti del suo calibro nessun traguardo sembra irraggiungibile. Kean, nel frattempo, si gode decisamente il momento: nominato player of the match nella gara contro l’Inter, l’attaccante in un post ha citato perfino Fortunato Cerlino, il noto attore napoletano diventato famoso nel mondo intero grazie al suo personaggio in Gomorra.

Nella serie tv interpreta nelle prime stagioni “Don Pietro Savastano”, il boss nonché padre di Gennaro (o Genny se preferite). Una delle sue citazioni più famose è il “Mo ce ripigliamm’ tutt’ chell che è ‘o nuost” rivolto al figlio Genny interpretato da Salvatore Esposito in Gomorra 2.

Ebbene, Moise Kean ha preso in prestito quella citazione rendendola in prima persona. “I’m just taking back what’s mine, they been sleeping on my name too long” la frase in inglese che suona più o meno come un “Mi sto riprendendo ciò che è mio, dormono da troppo tempo sul mio nome” ha scritto.