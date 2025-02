Un top player italiano può liberarsi a zero: Inter e Milan fiutano l’occasione

Uno dei calciatori più importanti del nostro paese rischia seriamente di svincolarsi a giugno e due big italiane sono pronte ad approfittarne

Certe occasioni di mercato nascono in silenzio, quasi sottotraccia. All’inizio sono solo voci, sussurri negli ambienti giusti. Poi, però, diventano realtà. C’è un portiere molto importante del nostro campionato che potrebbe essere a un passo dallo svincolo.

Il suo contratto scade a giugno e, a oggi, non c’è alcun accordo per il rinnovo. Dal 1 febbraio è libero di trattare con chi vuole, e se ne sta parlando ancora troppo poco.

La storia recente del Napoli ci insegna che situazioni simili possono finire male: Piotr Zielinski è andato via a zero la scorsa estate, senza che il club muovesse un dito per trattenerlo. De Laurentiis non è nuovo a strategie aggressive sui contratti, ma il rischio di perdere anche il suo numero uno senza incassare nulla è sempre più concreto.

Ufficialmente, tutti minimizzano la situazione di Alex Meret, che invece rischia di essere una piccola bomba a orologeria. Il club si dice sereno, Federico Pastorello, agente del portiere, non mostra preoccupazione. Eppure, la realtà racconta altro. I rinnovi di Meret sono sempre stati a breve termine, segno che la fiducia nei suoi confronti non è mai stata assoluta.

Perché, allora, il Napoli dovrebbe ora offrirgli un contratto lungo e blindare come una vera colonna del progetto quello che è stato il numero 1 dello scudetto?

C’è poi un altro aspetto: il rapporto con l’ambiente. Nonostante una stagione di spessore, Meret ha sempre vissuto su una linea sottile tra la fiducia e lo scetticismo. Da anni si dice che il club dovrebbe cercare un portiere più “moderno”, più forte con i piedi, più adatto a certe idee di gioco. Insomma, il classico caso in cui l’amore non è mai sbocciato davvero.

Napoli, occhio a Meret: Milan e Inter sono pronte ad approfittarne

Se il Napoli tentenna, altre squadre potrebbero affondare il colpo. E in Italia, ce ne sono due che potrebbero pensarci sul serio, e probabilmente lo stanno anche già facendo: Inter e Milan.

In casa nerazzurra, Yann Sommer sta disputando un’ottima stagione, ma a dicembre compirà 37 anni. Simone Inzaghi non ha problemi immediati in porta, ma sa che la questione dovrà essere affrontata presto. L’Inter ha preso Josep Martinez e sembra anche averne avuto subito ottime risposte, ma Meret a zero sarebbe un’occasione troppo ghiotta per uno come Marotta.

Dall’altra parte di Milano, il problema è più urgente. Mike Maignan sta vivendo una stagione molto complicata: prestazioni altalenanti, qualche errore pesante, tanti dubbi sul suo futuro. Il suo contratto scade nel 2026, ma se non rinnova, la cessione in estate diventa una concreta possibilità. E senza il francese, al Milan servirebbe un nuovo numero uno. Meret, a parametro zero, sarebbe l’ideale per sistemare la questione senza dover sborsare cifre folli.

Il tempo stringe e la sensazione è che la situazione sia meno sotto controllo di quanto vogliano far credere. Meret non ha mai alzato la voce né forzato la mano per andarsene, ma non è detto che resterà fermo ad aspettare. Se davvero Inter e Milan si muovessero, cosa farà il Napoli?

L’errore con Zielinski pesa ancora, e ripeterlo sarebbe un problema. La differenza è che, stavolta, il club azzurro ha ancora un po’ di margine per evitare la beffa. Ma il tempo delle scelte sta per finire.