Como, l’appetito vien mangiando: 3 nazionali azzurri per l’Europa

Un progetto ambizioso, una proprietà senza limiti e tre campioni d’Europa che potrebbero trasformare il Como in una seria candidata per le coppe

Ci sono storie che sembrano scritte apposta per stupire. Fino a qualche anno fa, il Como era una squadra che galleggiava tra la Serie B e le categorie inferiori. Oggi, invece, è una realtà solida, con un progetto chiaro e una proprietà capace di garantire investimenti da grande club. Non parliamo di spese folli alla cieca, ma di una strategia ben studiata, fatta di colpi mirati e ambizioni crescenti.

Ecco perché le vittorie contro Napoli e Fiorentina non sono state episodi isolati, ma segnali di un’identità sempre più definita. Cesc Fàbregas sta plasmando una squadra che sa cosa vuole: divertire e vincere. Ma per puntare più in alto, serve qualità. Tanta. E a quanto pare, in estate il Como potrebbe bussare alla porta di tre campioni d’Europa per accelerare il salto di categoria.

Tre colpi di livello così alto cambierebbero completamente il volto della squadra, trasformandola da sorpresa a seria candidata per un posto in Europa. La proprietà Hartono ha dimostrato di non avere paura di investire, e con un mercato intelligente il Como può davvero sognare in grande.

Da Chiesa a Raspadori e Cristante: il Como sogna in grande

A gennaio il Como ha provato il colpaccio, ma non è andata. Federico Chiesa stava faticando a Liverpool, ma per il momento ha preferito restare in Inghilterra per cercare di recuperare. Difficile, molto difficile, ecco perché quest’estate l’idea di un ritorno in Italia non sarebbe così assurda.

Il Como potrebbe offrirgli quello che a Liverpool sta mancando: continuità, centralità nel progetto e libertà tattica. Con Fàbregas, Chiesa potrebbe giocare sia a destra che a sinistra, formando un tridente tutto qualità con Diao e Nico Paz, magari alle spalle di un attaccante. Il nodo resta il costo dell’operazione, ma con la proprietà giusta e la volontà del giocatore, certe trattative possono diventare realtà.

Ed ecco quindi anche l’attaccante. Se c’è un centravanti italiano che sembra fatto su misura per il gioco di Fàbregas, quello è Giacomo Raspadori. Il Como non gioca con il classico centravanti boa, ma cerca un attaccante mobile, tecnico, capace di legare il gioco e attaccare lo spazio con tempi perfetti. Esattamente quello che faceva Raspadori al Sassuolo, prima di ritrovarsi in un Napoli dove il minutaggio è sempre stato un problema.

Il suo gol proprio contro il Como dimostra che il talento c’è, ma per esplodere ha bisogno di fiducia e continuità. Il Napoli lo lascerebbe partire per una cifra tra i 20 e i 25 milioni, una spesa sostenibile per il Como, che con lui potrebbe costruire un attacco fatto di velocità, tecnica e imprevedibilità.

E poi passiamo al centrocampo. Là dove servono muscoli ed esperienza, ecco che entra in gioco Bryan Cristante. Con la Roma sembra finita e il Como sarebbe un’ottima soluzione per rilanciarsi. Con Caqueret già inserito in squadra, un profilo come quello di Cristante darebbe equilibrio e solidità a un centrocampo che spesso si affida più all’estro che alla fisicità.