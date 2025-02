Dorgu, che combini? Gravi errori ed espulsione, un disastro con il Manchester United – SerieAnews

Dorgu, una serataccia con il Manchester United: propizia il gol dell’Ipswich e viene pure espulso

Non è stata una serata da ricordare per Patrick Dorgu. Il calciatore, arrivato al Manchester United durante il mercato invernale, si è reso protagonista di un disastro sportivo che rischia di segnare la sua stagione. Già nel primo tempo, un errore incredibile in difesa ha regalato un gol all’Ipswich Town, e a pochi minuti dall’intervallo, un’entrata folle gli è costata un’espulsione.

La partita di Old Trafford, che si preannunciava cruciale per il Manchester United nella lotta contro il rischio retrocessione, è stata segnata da un altro episodio negativo, che ha visto protagonista l’ex difensore del Lecce. Il match era tutt’altro che semplice per lo United.

Dorgu, l’errore che costa il gol

Dopo una serie di prestazioni deludenti, i Red Devils si trovavano di fronte a un Ipswich Town in piena lotta per non retrocedere, ma capace di dare del filo da torcere a chiunque. Al 4′ di gioco, ecco il primo grande errore. Un passaggio mal calibrato da Dorgu, che cercava di servire il portiere André Onana, ha mandato il pallone direttamente verso la porta dei Red Devils.

Il portiere camerunese, uscito in anticipo, non ha potuto evitare l’incredibile gol di Jaden Philogene, che ha messo in rete con facilità. Un errore grossolano che ha gelato Old Trafford, dove il pubblico non credeva ai propri occhi. Dorgu, arrivato dal Lecce per ben 30 milioni più bonus, non ha certo dato il meglio di sé.

Onana, pur con colpe nel pasticcio, si è lamentato ma è stato Dorgu a ricevere le prime critiche. I suoi compagni di squadra hanno cercato di rincuorarlo, ma il tecnico Ruben Amorim e i tifosi non hanno potuto fare a meno di agitarsi per il rischio che stava prendendo forma.

Il Manchester United, pur con la confusione iniziale, è riuscito a pareggiare grazie a un autogol di Morsy per poi ribaltarla con un gol di Matthijs de Ligt. Sembrava che la partita potesse prendere una piega diversa, ma la serataccia di Dorgu non era finita.

L’ex Lecce protagonista in negativo: espulso nel primo tempo

A pochi minuti dall’intervallo, l’ex difensore del Lecce, già sotto la lente d’ingrandimento, ha messo in scena un altro errore grave: un intervento da tergo su Hutchinson, che gli è costato il cartellino rosso diretto. Il VAR non ha lasciato scampo all’arbitro, e Dorgu ha dovuto lasciare il campo con la testa bassa. Un’espulsione che ha complicato ulteriormente una partita che si stava già facendo difficile.

Nonostante l’inferiorità numerica, il Manchester United ha trovato la forza di ribaltare ancora una volta la situazione. Il gol vittoria, che ha deciso il 3-2 finale, è arrivato grazie a un colpo di testa di Harry Maguire. La squadra di Amorim, pur tra mille difficoltà, ha portato a casa tre punti importantissimi per uscire dalla zona pericolosa, ma non si può non notare quanto l’errore di Dorgu abbia pesato sull’equilibrio della squadra.

Il difensore, evidentemente in difficoltà, avrà bisogno di riflettere sulla sua prestazione, che rischia di avere ripercussioni sulle sue future presenze in campo. Dopo questa serata da dimenticare, ci si chiede: è troppo presto per un giudizio definitivo su Dorgu o la sua avventura a Manchester è destinata a rimanere segnata da questa prima esperienza da incubo?