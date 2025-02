Zhegrova in Serie A, la Juve sfida il Napoli: l’annuncio ufficiale spiazza tutti – SerieAnews

Edon Zhegrova in Serie A: l’annuncio ufficiale del calciatore spiazza tutti, la Juve sfida il Napoli per l’acquisto

Quando un calciatore annuncia pubblicamente che non rinnoverà il suo contratto con il club, le sirene di mercato si accendono automaticamente. È proprio quello che ha fatto Edon Zhegrova nelle ultime settimane, lasciando trapelare la sua volontà di cambiare aria al termine della stagione.

Il talentuoso esterno del Lille ha comunicato al club che non prolungherà il suo contratto che scade nel 2026, mettendosi di fatto sul mercato. E, come ci si aspetterebbe, il suo nome è finito al centro delle trattative, con diversi club di Serie A pronti a sondare il terreno per un possibile trasferimento.

Il kosovaro classe 1999 ha vissuto una prima parte di stagione entusiasmante, segnando 8 gol e fornendo 2 assist in 21 partite, prima di fermarsi a causa di un infortunio muscolare. Un ostacolo che, sebbene abbia rallentato il suo percorso, non ha intaccato il suo valore di mercato.

Zhegrova è un esterno offensivo di piede mancino, molto abile nel creare superiorità numerica e capace di incidere sulle partite con le sue giocate veloci e precise. Dopo aver avuto un impatto positivo nelle due stagioni trascorse al Lille, il suo profilo è diventato più che mai interessante, tanto che diverse squadre della Serie A hanno messo gli occhi su di lui.

Dalla Juve al Napoli: l’interesse dei club italiani

I club italiani non hanno mai smesso di osservare Edon Zhegrova. Il suo nome è stato accostato a diverse realtà della Serie A, con Roma, Napoli, Juventus e Milan tutte pronte a valutare l’opportunità di acquistarlo in vista dell’estate. Sebbene il calciatore non abbia ancora preso una decisione definitiva, il mercato si prepara a una lotta agguerrita.

La Juventus, ad esempio, ha sempre avuto un particolare interesse per Zhegrova, con il responsabile dell’area tecnica che lo apprezza da tempo, avendo anche cercato di portarlo a Napoli durante la sua esperienza partenopea. Inoltre, il fatto che Zhegrova abbia ancora un solo anno di contratto lo rende una proposta vantaggiosa sul piano economico, ma soprattutto un’opportunità interessante in un periodo di rinnovamento per molte squadre.

Il Milan, dal canto suo, si trova in una situazione delicata, con diverse incognite legate al futuro di alcuni calciatori come Samu Chukwueze e Rafa Leao, il cui destino potrebbe essere deciso proprio a fine stagione. Se la situazione si evolverà in direzione di un rinnovamento della rosa, il nome di Zhegrova potrebbe tornare prepotentemente in auge.

Le relazioni consolidate tra il Lille e il calcio francese potrebbero agevolare una trattativa, senza dimenticare che il ragazzo ha già avuto esperienze importanti in palcoscenici internazionali come la Champions League. Anche il Napoli, però, potrebbe piombare sull’esterno.

Già dopo l’addio di Kvara è stato trattato salvo poi abbandonare la pista per le esose richieste del Lille. A fine stagione, però, con un sostituto del georgiano ancora da acquistare, potrebbe essere il momento giusto per portarlo in azzurro.

Cosa aspettarsi per il futuro di Zhegrova

La scelta di Zhegrova non sarà facile. Il suo profilo è quello di un calciatore ancora giovane, con margini di crescita notevoli, che ha dimostrato di poter competere ad alti livelli in uno dei campionati più difficili d’Europa. Con il suo contratto che scade nel 2026 e l’interesse di numerosi club, Zhegrova si troverà a prendere una decisione cruciale per il suo futuro professionale.

Sebbene l’Italia sia tra le destinazioni più accattivanti per un giovane talento come lui, le sue opzioni non si limitano a queste squadre, con diverse altre leghe che potrebbero farsi avanti. In ogni caso, non c’è dubbio che la prossima estate sarà un momento decisivo per il futuro di Edon Zhegrova.

L’interesse dei club italiani è un chiaro segnale di come il ragazzo stia acquisendo sempre più considerazione nel panorama calcistico internazionale. Sarà interessante vedere come si evolveranno le trattative nei prossimi mesi e quale sarà il club che riuscirà a convincere il kosovaro a fare il salto di qualità definitivo.