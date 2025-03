Ora basta, arbitro indegno! Perché i tifosi sono furiosi dopo Napoli-Inter

Dopo Napoli-Inter i social si scatenano contro l’arbitro Doveri: ecco quali sono le decisioni (non solo sue) contestate dal pubblico

Napoli-Inter è stata una di quelle partite che si giocano su due campi: quello verde e quello virtuale dei social. E in quest’ultimo, il fischietto di Doveri è diventato il bersaglio preferito dei tifosi azzurri. E non solo.

Il motivo? Un episodio al primo tempo che ha scatenato l’inferno: Leonardo Spinazzola calcia dal limite, la palla sbatte sul gomito largo di Denzel Dumfries. Un tocco che in qualche altra circostanze avrebbe portato forse anche al rigore, ma questa volta no. L’arbitro lascia correre, il VAR resta silenzioso e i tifosi del Napoli, già scottati da settimane di discussioni arbitrali, esplodono: “Marotta League!” diventa subito il grido di battaglia su X.

A mente fredda, l’analisi alla moviola offre una spiegazione più tecnica. Il braccio di Dumfries viene considerato attaccato al corpo e non in una posizione che aumenti il volume: il pallone, insomma, gli sarebbe finito addosso comunque. Dal punto di vista regolamentare, ci sta. Ma c’è un problema: in passato situazioni simili sono state punite. E allora perché stavolta no?

Qui si entra nel solito limbo arbitrale, quel territorio grigio dove una decisione può essere giusta e sbagliata allo stesso tempo, a seconda dell’interpretazione. E quando si tratta di episodi che coinvolgono l’Inter, la percezione di un trattamento di favore è sempre dietro l’angolo, alimentata dai precedenti.

Da Lautaro a Mkhitaryan: i tifosi inferociti anche per gli altri episodi

A peggiorare il clima c’è anche un altro episodio, questa volta a sfavore dell’Inter. Poco prima della punizione da cui nasce il gol di Federico Dimarco, i nerazzurri reclamano per un rigore non concesso. Ma la polemica si spegne in fretta: la pennellata di Dimarco è così bella che perfino i più accaniti faticano a lamentarsi.

E poi c’è la questione cartellini. Il match è stato teso, con Doveri che ha dispensato gialli a panchine e giocatori, ma l’ambiente era già avvelenato per due episodi in particolare: Henrikh Mkhitaryan avrebbe dovuto essere squalificato per questa partita, ma l’arbitro nella sfida precedente ha evitato di ammonirlo, scatenando altre polemiche. E così il mantra “Marotta League” torna a risuonare nei commenti.

Non sono solo i partenopei a protestare. Sui social si sono uniti anche i tifosi di Milan e Juventus, che ormai vedono nell’Inter la squadra favorita dagli arbitri. Un sentimento amplificato dal caso Lautaro Martinez: un audio della sua bestemmia, prima scomparso e poi improvvisamente riapparso, ha dato benzina a chi vede dietro ogni decisione una regia occulta.

La sensazione è che il dibattito non si spegnerà presto. Già si parla di come verranno dirette le prossime partite chiave della stagione e del peso che avranno gli errori arbitrali nella corsa scudetto. Nel frattempo, una cosa è certa: il sentimento di sfiducia nei confronti della classe arbitrale è più forte che mai.