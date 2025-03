Joao Felix, ecco quanto costa al Milan: retroscena clamoroso – SerieAnews

Joao Felix, ecco quanto costa al Milan l’acquisto del suo cartellino: ne vale la pena?

Il Milan si trova attualmente in una fase delicata della sua stagione. Con due sconfitte consecutive alle spalle, i rossoneri sono scivolati all’ottavo posto, a ben otto punti dalla Juventus, che occupa la quarta posizione, l’ultima utile per la qualificazione alla Champions League.

Una situazione che sta facendo crescere tensioni e dubbi, in una stagione che doveva essere quella della conferma, ma che rischia di trasformarsi in un altro anno di frustrazioni. A questa crisi si aggiunge una nota dolente: il grande acquisto del mercato invernale, João Félix, non sta ancora riuscendo a esprimere quel talento che tutti si aspettavano al momento del suo arrivo.

João Félix, tra aspettative e delusioni

Giunto al Milan con grandi aspettative, il portoghese ha avuto finora un impatto tutt’altro che esplosivo. Sebbene non si possa parlare di un giudizio definitivo, alcuni segnali sono già chiari. Nei suoi 68 minuti contro il Bologna, il giovane attaccante ha messo insieme solo 8 passaggi, senza mai tentare un tiro in porta.

Un dato che la dice lunga sulla sua difficoltà a entrare nel vivo del gioco, a rendersi pericoloso e a dare quel contributo che tutti sperano da lui. Il bilancio finora recita zero gol e zero assist in quattro partite giocate, numeri che fanno riflettere. Sergio Conceição, allenatore del Milan, ha provato a difendere il suo giocatore, sottolineando che João Félix è “molto bravo tra le linee“, ma che talvolta si sposta troppo lontano dalla zona di pericolo, perdendo lucidità.

Secondo Conceição, il portoghese deve lavorare sulla sua posizione in campo e migliorare la sua capacità di incidere nei 30 metri finali. L’idea è chiara: il talento c’è, ma la continuità e la capacità di essere decisivo in momenti chiave devono ancora arrivare. E per un giocatore come lui, abituato a farsi notare per le sue giocate da fuoriclasse, il tempo sta per scadere.

Joao Felix, operazione riscatto: la cifra da investire

Arrivato in prestito dal Chelsea per una cifra di 5 milioni di euro, con un ingaggio che sfiora gli 8 milioni all’anno, João Félix è un’operazione che ancora non ha dato i frutti sperati. Il Milan dovrà fare i conti con una clausola di riscatto legata alle prestazioni del giocatore: per non rischiare una minusvalenza, il Chelsea pretende almeno 41,6 milioni di euro entro il 30 giugno 2025 per lasciarlo partire a titolo definitivo.

Se il portoghese non dovesse ritrovare la sua forma migliore, la trattativa potrebbe diventare più complicata. In alternativa, il Milan potrebbe cercare di negoziare un rinnovo del prestito con obbligo di riscatto nel 2026: a quel punto basterebbero 31,2 milioni. Ma tutto dipenderà da quello che farà João Félix nelle prossime partite, a cominciare dalla sfida con la Lazio, dove avrà l’opportunità di dimostrare finalmente il suo valore.

Il Milan e João Félix, un nuovo inizio

Per João Félix, queste prossime partite sono cruciali. Non basta più una giocata elegante o un bel dribbling per farsi notare: il Milan ha bisogno di risultati concreti. Non solo di stile, ma anche di numeri. A lui non viene chiesto di fare magie ad ogni partita, ma di segnare, di essere pericoloso, di far gol e far segnare. È questo che si aspetta da un giocatore del suo calibro.

Ecco perché, contro la Lazio, João Félix deve iniziare un nuovo capitolo. Un campionato dentro il campionato, dove dovrà far vedere che il talento che l’ha reso uno dei giocatori più promettenti della sua generazione non è svanito. Non c’è più tempo da perdere: il futuro del giocatore e del Milan dipendono da queste 12 partite. Sarà in grado João Félix di rispondere alle aspettative e dimostrare di essere finalmente pronto a fare la differenza? Solo il campo potrà dircelo.