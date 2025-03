Sta arrivando una regola “anti-portieri” che farà felici parecchi tifosi

L’IFAB sta per proporre una regola che potrebbe rivoluzionare il comportamento dei portieri. E diversi tifosi probabilmente esulteranno

C’è una novità in arrivo che potrebbe cambiare il modo in cui viviamo i minuti finali di una partita. Se c’è una cosa che fa imbufalire i tifosi, è vedere un portiere che si attarda con il pallone tra le mani, facendolo girare, guardandosi attorno con la calma di chi deve scegliere tra un caffè e un cappuccino.

Ebbene, l’Ifab ha deciso di metterci un freno: dal 2025-2026 entra in vigore una nuova regola che limita il tempo in cui un portiere può trattenere il pallone. Una regola che di certo non metterà un freno alle polemiche feroci che vediamo ogni settimana, ma almeno risolverà una dinamica particolarmente irritante.

La soglia si alza a 8 secondi, ma attenzione: se il portiere sgarra, la punizione sarà più severa rispetto a oggi. Non più una semplice punizione indiretta, ma addirittura un calcio d’angolo per gli avversari. Un cambio che renderà le perdite di tempo un azzardo e che spingerà gli estremi difensori a liberarsi rapidamente del pallone, evitando di far innervosire arbitri e tifosi.

Sappiamo tutti come funziona: una squadra in vantaggio nei minuti finali sfrutta ogni occasione per abbassare il ritmo. Il portiere diventa il re del tempo perso, aspettando che l’attaccante avversario gli corra incontro prima di rilanciare.

Ora questa strategia potrebbe diventare un boomerang. Gli arbitri, infatti, avranno l’obbligo di contare visivamente gli ultimi 5 secondi, in modo che il portiere sappia esattamente quando sta per sforare. Nessuna scusa, nessun alibi: chi non rispetta il limite, concede un’occasione potenzialmente letale.

La modifica non arriva dal nulla, ma è stata testata nel campionato Primavera. L’obiettivo? Rendere il gioco più fluido e premiare lo spettacolo invece delle furbate. E chi ama il calcio d’attacco non potrà che essere soddisfatto.

Dalla restituzione del pallone al VAR: le altre regole che proporrà l’IFAB

Oltre alla stretta sui portieri, l’Ifab ha annunciato modifiche ad altre regole. Una riguarda la restituzione del pallone: se il gioco si ferma con la palla fuori area, verrà riconsegnata alla squadra che ne aveva il possesso. Un cambiamento che serve a evitare episodi controversi.

C’è anche una variazione sulla palla in gioco: se un dirigente o un giocatore fuori dal campo tocca la sfera mentre sta uscendo, il gioco riprenderà con una punizione indiretta, senza ulteriori sanzioni.

Infine, si evolve il ruolo del VAR. Gli arbitri potranno annunciare pubblicamente le decisioni prese dopo una revisione, aumentando la trasparenza. E ancora, nei calci di rigore l’assistente non dovrà più stare sulla linea di fondo per controllare il portiere: ci penserà la tecnologia.

Questa regola “anti-portieri” porterà più ritmo e meno interruzioni. Ma basterà a scoraggiare definitivamente le perdite di tempo? Gli estremi difensori troveranno nuove strategie per gestire i finali di partita? Una cosa è certa: dal 2025, vedere un portiere con il pallone in mano per troppo tempo non sarà più così scontato. E molti tifosi non vedono l’ora di godersi il cambiamento.