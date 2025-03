Il Chelsea compra solo in Italia: 200 milioni!

Il Chelsea è pronto a fare la spesa in Serie A con un budget da 200 milioni. Ci sono almeno 3 nomi che potrebbero fare le valigie e partire per Londra

C’è un club in Europa che quando apre il portafoglio, lo fa senza troppi problemi. Un club che sembra aver trovato il suo negozio preferito: la Serie A. Il Chelsea è pronto a mettere sul piatto una cifra che si aggira intorno ai 200 milioni di euro per rinforzare la squadra con alcuni dei talenti più interessanti del campionato italiano.

Il primo nome, e non è certo una novità, è quello di Victor Osimhen. Già la scorsa estate il bomber nigeriano era stato vicino a vestirsi di Blues, ma alla fine è rimasto di proprietà del Napoli, pur passando in prestito al Galatasaray. Stavolta, però, il divorzio sembra inevitabile. La clausola rescissoria è fissata 75 milioni, una cifra che il Chelsea potrebbe coprire senza troppi problemi, magari spalmando il pagamento su più stagioni.

Se a Napoli si preparano a salutare un attaccante, a Bologna potrebbero perdere un pilastro della difesa. Sam Beukema è uno di quei giocatori che non fanno troppo rumore, ma che ogni allenatore vorrebbe avere. Forte fisicamente, preciso nei duelli, sempre concentrato: Vincenzo Italiano lo ha reso un punto fermo della squadra emiliana, e la sua crescita non è passata inosservata.

Beukema piace da tempo anche a Inter e Juventus, ma per strapparlo al Bologna, il Chelsea dovrà mettere sul tavolo almeno 25 milioni di euro, una cifra che farebbe comodo al club rossoblù per continuare il proprio progetto di crescita. Ma il pezzo da novanta, anzi… da cento, è un altro, e gioca nel Milan.

Reijnders, l’olandese che fa impazzire la Premier: ci vogliono 100 milioni

Ecco quindi il pezzo pregiato, quello che potrebbe far lievitare il budget totale anche oltre i 200 milioni. Tijjani Reijnders è una delle migliori intuizioni di mercato del Milan negli ultimi anni. Arrivato dall’AZ Alkmaar per 20 milioni, oggi il suo valore è almeno quadruplicato.

La stagione del centrocampista olandese è stata un crescendo. Tecnico, elegante, sempre nel vivo del gioco, ha dimostrato di poter essere uno dei leader del futuro rossonero. Non a caso, il Milan sta lavorando per blindarlo con un rinnovo fino al 2030 e per farne magari il capitano del nuovo ciclo. Ma se il Chelsea dovesse bussare alla porta con un’offerta indecente, i rossoneri potrebbero anche pensarci.

Perché sì, Reijnders è importante. Ma con una cifra irrinunciabile, diciamo da 100 milioni di euro, il Milan potrebbe finanziarsi più di un colpo in entrata.

Tre acquisti, un investimento da oltre 200 milioni di euro e un mercato che potrebbe cambiare volto a più squadre del nostro campionato. Il Chelsea non è nuovo a colpi di questo tipo: negli ultimi anni ha speso cifre folli per portare a Londra talenti da tutta Europa, con risultati alterni.

Perché quando il mercato chiama, si può resistere fino a un certo punto. E se il Chelsea ha davvero deciso di fare shopping in Italia, sarà difficile dire di no.