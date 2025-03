Milan, è ufficiale: arriva il comunicato dei rossoneri, la dirigenza ha deciso – SerieAnews

Milan, arriva il comunicato ufficiale: la dirigenza ha preso la decisione clamorosa

Il momento del Milan è tutt’altro che facile. Dopo la sconfitta contro la Lazio nell’ultimo turno di campionato, i rossoneri sono scivolati al nono posto in Serie A, un risultato che ha fatto crescere ulteriormente la frustrazione tra tifosi e addetti ai lavori.

Questa sconfitta, la terza consecutiva dopo il ko contro il Torino e il Bologna, ha messo in luce un Milan che fatica a ritrovare la sua identità. Le aspettative erano alte per una squadra che, solo qualche mese fa, sembrava pronta a fare il salto di qualità. Invece, la realtà sembra essere molto diversa.

Il Milan, in crisi di risultati, ha bisogno di ritrovare rapidamente il suo equilibrio, con una mentalità forte e una capacità di reagire alle difficoltà. In tutto questo caos, con Sergio Conceiçao che sembra avere le ore contate e vicino all’esonero, però, c’è una nota positiva che arriva da Tijjani Reijnders, che si conferma come una delle poche certezze in una stagione altalenante.

Il centrocampista olandese, arrivato nel 2023 dall’AZ Alkmaar, è stato uno dei migliori giocatori del Milan in questa stagione, non solo per la sua qualità e dinamismo, ma anche per il suo spirito di sacrificio. Con 12 gol stagionali, è attualmente il miglior marcatore rossonero insieme a Pulisic, e nonostante le difficoltà collettive, è riuscito a mantenere un rendimento costante.

Reijnders, che novità per il Milan: il comunicato ufficiale

Adesso è ufficiale: Reijnders ha rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 2030, un segnale di continuità e fiducia da parte del club nei suoi confronti. È stato proprio il club a diramare il comunicato ufficiale che conferma l’accordo con il centrocampista olandese, un rinnovo che rafforza ulteriormente il legame tra il giocatore e la squadra.

“Tijjani è il cuore pulsante del nostro centrocampo, un giocatore che con il suo dinamismo e la sua qualità è diventato indispensabile per il Milan”, si legge nel comunicato. Un riconoscimento che arriva non solo per il suo impegno e la sua tecnica, ma anche per l’importanza che ha avuto nelle vittorie decisive della squadra.

A livello economico, il nuovo contratto prevede un ingaggio raddoppiato, arrivando a circa 3,5 milioni di euro, più bonus legati a obiettivi personali e di squadra. L’ex AZ Alkmaar ha così visto aumentare notevolmente il suo stipendio rispetto ai 1,6 milioni che percepiva fino ad ora.

Ma ciò che più conta per il Milan è l’aspetto simbolico del rinnovo, un segnale forte che il club vuole costruire intorno a giocatori di qualità e affidabili. E Reijnders, con le sue prestazioni in campo, si è guadagnato a pieno titolo questo rinnovo. Una decisione anche per respingere l’interesse dei top club europei nei suoi confronti.

Milan, il futuro e la volontà di vincere del centrocampista

“Sono felice del rinnovo, sono orgoglioso di far parte di questa famiglia”, ha dichiarato un emozionato Reijnders dopo la firma. Le sue parole parlano chiaro: il centrocampista è concentrato sugli obiettivi futuri del club, in un periodo che non è dei migliori, ma che non lo spaventa.

La sua determinazione emerge anche dalle sue dichiarazioni a France Football, dove ha confessato: “Il mio obiettivo più grande è vincere trofei. Gioco a calcio per scrivere il mio nome nella storia, e spero che ciò possa avvenire con il Milan“. Un sogno che, dopo il rinnovo, sembra più che mai alla sua portata.

Nel nuovo accordo non è stata inserita alcuna clausola rescissoria, il che significa che il Milan avrà il pieno controllo su un eventuale trasferimento, con la possibilità di trattare solo se arriverà un’offerta davvero irrinunciabile. In un Milan che sta vivendo un periodo di difficoltà, la continuità e la stabilità di Reijnders potrebbero diventare una delle chiavi per il riscatto.

Il rinnovo del centrocampista olandese è un segnale di speranza in un momento critico, e i tifosi rossoneri sperano che questo atto di fiducia nei confronti del giocatore possa rappresentare l’inizio di una nuova fase di crescita per la squadra. Come reagirà il Milan alle difficoltà? Solo il tempo potrà dircelo, ma con Reijnders al centro del progetto, la strada potrebbe diventare più chiara.