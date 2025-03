Conte, già decisa la prossima squadra: arriva la sentenza in diretta

Antonio Conte potrebbe davvero lasciare il Napoli? In diretta arriva la sentenza su quella che potrebbe essere la prossima squadra del tecnico leccese

Restano ancora 11 giornate di campionato da giocare e Antonio Conte potrebbe riscrivere la storia del Napoli, riuscendo a conquistare il quarto scudetto, solamente due anni dopo quello vinto da Luciano Spalletti. Un’impresa che non riuscì neanche alla squadra di Maradona, a cui servirono tre anni per ripetersi (stagioni 86-87 e 89-90 ndr).

Nonostante una posta in palio così elevata, ancora a portata di mano dato il singolo punto di distanza con l’Inter prima, il futuro dell’allenatore resta incerto. Da settimane si alternano rumors di un possibile addio a fine anno dalla piazza partenopea, che si ritroverebbe senza il suo tecnico dopo una sola stagione e con ancora due anni di contratto.

Un possibile colpo di scena che avrebbe destabilizzato una parte dell’ambiente nel periodo di febbraio, quello in cui il Napoli ha perso più punti. Gli azzurri, infatti, non vincono dal 25 gennaio contro la Juventus e hanno ottenuto appena 4 punti nelle successive 5 partite contro Roma, Udinese, Lazio, Como e Inter. Un bottino misero, che, però, non ha compromesso la corsa al titolo.

Conte, già scelta la prossima squadra? I dubbi sul futuro

In queste settimane si sono alternate numerose ipotesi. La più accreditata ha visto la Juventus in pole rispetto alle altre pretendenti. Il futuro di Thiago Motta resta incerto, anche se il tecnico bianconero è ancora in corsa per lo scudetto. Proprio questo aspetto gli conferisce ancora qualche chance di rimanere sulla panchina juventina. In caso di debacle e mancato quarto posto, invece, sarà addio certo.

Un’altra strada, però, sembrerebbe essersi palesata per Conte e non è quella del Milan, che già in estate lo ha snobbato. Secondo quanto raccontato in diretta nel podcast “La Repubblica del Pallone”, la Roma avrebbe monitorato la situazione. Claudio Ranieri, futuro dirigente in giallorosso, starebbe suggerendo ai Friedkin proprio il tecnico leccese, suo grande amico da tempo.

Le difficoltà? In primis quelle economiche. La Roma ha pochissimo margine di manovra per via del Fair Play Finanziario e sappiamo che Conte pretende un mercato oneroso. In secondo luogo un precedente interesse da parte dei giallorossi per Gian Piero Gasperini. Sembra lui la figura più indicata per prendere poto sulla panchina capitolina e provare ad aprire un nuovo ciclo.

Discussioni che verranno approfondite al termine del campionato. Tutti i soggetti coinvolti sono in corsa per un obiettivo e la priorità ora spetta al campo. A giugno, con l’inizio delle prime trattative, si potrà dare una struttura alla prossima stagione, che potrà regalarci nuovi colpi di scena.