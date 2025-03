Chiesa, nuovo colpo durissimo: altri guai per l’esterno – SerieAnews

Federico Chiesa, nuovo colpo durissimo: per l’esterno del Liverpool altri guai in arrivo

Federico Chiesa sembrava pronto a fare il grande salto. Dopo anni di crescita e spettacolo tra Juventus e Fiorentina, il mercato estivo del 2024 lo ha portato a Liverpool, una delle squadre più prestigiose al mondo. Tuttavia, la sua stagione è stata tutt’altro che una favola.

Gli infortuni hanno messo il freno ai suoi sogni di protagonista, mentre le scelte tecniche di Arne Slot non gli hanno mai garantito un posto stabile tra i titolari dei Reds. Ma c’è un altro problema che ora rischia di far complicare ulteriormente la sua situazione.

All’arrivo di Chiesa a Liverpool, le aspettative erano alte. L’ex attaccante della Juventus e della Fiorentina, con il suo dinamismo e la sua capacità di incidere sulle partite, sembrava destinato a diventare una risorsa preziosa per il club. Eppure, fin da subito, la sua avventura ha preso una piega diversa.

Chiesa, infortuni e non solo: gioca con il contagocce

Un infortunio muscolare all’inizio della stagione lo ha messo fuori gioco per diverse settimane, rallentando il suo adattamento e limitando le sue presenze in campo. Quando finalmente è tornato disponibile, però, non è riuscito a guadagnarsi un ruolo di rilievo.

In totale, Chiesa ha accumulato solo 3 presenze in Premier League, per un totale di appena 25 minuti giocati, un dato che fa capire quanto il suo impatto sulla squadra sia stato marginale fino a oggi.

Ma non è solo una questione di numeri. In un’annata che si sta rivelando straordinaria per il Liverpool, con la squadra che guida la Premier League con un vantaggio significativo sull’Arsenal, il rischio per Chiesa è quello di non poter nemmeno godere del meritato riconoscimento per una stagione vincente.

La regola della Premier League che beffa l’esterno

Infatti, la Premier League ha una regola precisa per la distribuzione delle medaglie, che vengono assegnate solo ai giocatori che abbiano collezionato almeno cinque presenze in campionato durante la stagione. Con solo tre apparizioni a referto, Chiesa rischia di restare fuori da questo prestigioso premio, nonostante il trionfo del Liverpool in caso di vittoria della Premier League.

Questa situazione non fa che aumentare le difficoltà per un giocatore che, pur avendo un grande talento, sembra essere entrato in un circolo vizioso di infortuni e scelte tecniche poco favorevoli. A questo punto, la domanda che ci poniamo è: quale sarà il futuro di Federico Chiesa a Liverpool?

Riuscirà a ritagliarsi finalmente un ruolo di primo piano nella seconda parte della stagione? E soprattutto, il suo legame con i Reds è destinato a continuare, o il club inglese potrebbe decidere di non puntare più su di lui?

Chiesa ha dimostrato in passato di avere tutte le qualità per essere un top player, ma le sue ambizioni sono state minate da una serie di circostanze sfortunate. Il calcio è imprevedibile e, sebbene il futuro di Federico sia ora incerto, la sua storia potrebbe riservare ancora molte sorprese. La prossima finestra di mercato potrebbe essere decisiva: sarà il momento di rilanciarsi o di cercare nuove opportunità altrove?