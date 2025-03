Fantaconsigli di formazione per la 28ma giornata: parola a FantaTVPlay!

FantaTVPlay ci dà i consigli di formazione per la 28ma giornata di Fantacalcio di questa Serie A: da Elmas a Castro: voi chi schiererete in campo?

Penultimo turno di Serie A prima della sosta e prosegue la corsa verso il rush finale anche del Fantacalcio. L’occasione ideale per prendere le distanze dagli inseguitori o tentare una rimonta. La 28ma giornata ci regala un big match come Atalanta-Juventus, ma anche l’interessantissima sfida tra Napoli e Fiorentina. Come ogni settimana, vi invitiamo a schierare la formazione migliore per evitare brutte sorprese.

Dal possibile riposo iniziale di Thuram, al ritorno in campo di Moise Kean. Le probabili formazioni di questo turno di Serie A andranno monitorate costantemente per non sbagliare lo schieramento della vostra squadra.

Per aiutarvi nelle vostre scelte, ecco i consigli dei ragazzi di FantaTvPlay, il popolare canale di approfondimento su YouTube e Twitch. Appuntamento imperdibile oggi alle 12:00 per la diretta con tutti i dettagli!

🎯 I consigli di Claudio Mancini: il ritorno di Calhanoglu!

Il nostro Claudio Mancini punta sulla porta della Roma con Svilar, nella sfida contro un Empoli che in campionato fatica a trovare punti preziosi per salvarsi. In difesa spazio a Coco, che con il Parma ancora incostante può ritrovare un bonus. Per la sfida dell’Inter potrà essere Calhanoglu il grande protagonista con un ritorno al gol che manca da troppo. In attacco fiducia a Castro contro il Verona.

🔹 Svilar (Roma) – Contro l’Empoli può essere un’opzione interessante per chi cerca un portiere da mod.

🔹 Coco (Torino) – Il Parma è ancora alla ricerca di continuità e può essere pericoloso da calcio d’angolo.

🔹 Calhanoglu (Inter) – Deve tornare al gol e quale occasione migliore contro il Monza ultimo.

🔹 Castro (Bologna) – I rossoblu volano e contro questo Verona può lasciare il segno.

🚀I consigli di Antonio Papa: Strefezza da bonus

Antonio Papa si affida a un Caprile in formissima per la porta, rendimento da top per il modificatore. In difesa grande chance da ex per Carlos Augusto contro il Monza, può essere la sua partita. Il Como sta facendo molto bene e Strefezza vuole tornare a segnare, in casa col Venezia è un uomo da bonus. In attacco occhi puntati su Dia, che deve riportare un +3 dopo diverse settimane.

🔹 Caprile (Cagliari) – Rendimento clamoroso, in casa col Genoa può fare ancora bene.

🔹 Carlos Augusto (Inter) – La legge dell’ex colpisce spesso. Con il Monza è da schierare.

🔹 Strefezza (Como) – Grande occasione per ritornare al gol. Puntateci.

🔹 Dia (Lazio) – I biancocelesti hanno bisogno di lui. Può essere un’arma nel posticipo.

🔥I consigli di Mariangela Damiano: Gimenez faro del Milan

La nostra Mariangela Damiano si affida al super Milinkovic-Savic per la porta. Quest’anno è una garanzia assoluta e a Parma può trovare ancora un cleansheet. In difesa tocca ad Acerbi, con il Monza può essere un nome perfetto per il modificatore. Anche qui troviamo il Como per il nostro centrocampo, con la certezza Nico Paz da schierare. Il Milan cerca riscatto e proverà a farlo con Gimenez, servono i suoi gol.

🔹 Milinkovic-Savic (Torino) – Uno dei top di questa stagione, da mettere praticamente sempre.

🔹 Acerbi (Inter) – Un nome ideale per titolarità e voto da modificatore.

🔹 Nico Paz (Como) – La stella del Como, in casa si spera in un altro bonus.

🔹 Gimenez (Milan) – Il faro di una squadra allo sbando. Servono le sue reti.

🏹 I consigliati di Lorenzo Cantarini: Lukaku si sbloccherà?

Concludiamo con il massimo esperto Lorenzo Cantarini, che in porta si affida all’esotico Butez nella gara contro un Venezia a secco di gol. In difesa tocca a Solet, assoluto top dal suo arrivo nel mercato di riparazione. Mentre a centrocampo il nome è quello di Elmas, a segno nell’ultima gara. Lukaku tornerà al gol? La speranza è quella di rivederlo protagonista con un +3 che manca da fine gennaio.

🔹 Butez (Como) – Il nome scommessa per questa giornata.

🔹 Solet (Udinese) – Il top di difesa dell’ultimo mese. Un game changer da modificatore.

🔹 Elmas (Torino) – Vuole la continuità e il Parma offre spazi perfetti per lui.

🔹 Lukaku (Napoli) – É l’ora di tornare al gol, il Napoli e i fantallenatori hanno bisogno del belga.